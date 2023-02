Mad Max nappasi tärkeän kotipotin, Valkeakosken koiralauman paikka jatkopeleissä jo aivan hilkulla

Futsal

Mad Max katkaisi kolmen pelin tappioputkensa miesten liigassa kaatamalla sunnuntaina kotonaan Tornion Palloveikot numeroin 3–1 (1–0). Edellisellä kierroksella Valkeakosken koiralauma kohtasi tutun vastustajan Someron Voiman vieraskentällä, mutta jäi tuolloin ilman haettua tulosta taivuttuaan selvään 3–8-tappioon. Tammikuun lopussa sarjakärki FC Kemi oli niukasti vahvempi voittolukemin 4–2 ja sitä ennen Vieska Futsal nappasi pidemmän korren jatkoajalla luvuin 4–3.

Viime pyhäpäivän kamppailussa Mad Max karkasi 2–0-johtoon avausjakson lopulla sekä toisen puoliskon alussa tulleilla Mika Jussilan ja Eero Kaiston täysosumilla. Vieraat pääsivät kaventamaan kertaalleen ajassa 23.10, mutta isäntien brasilialaisvahvistus Netynho Lemos iski taistolle viimeisen niitin aikaisessa vaiheessa kolme ja puoli minuuttia myöhemmin.

Valkeakosken ryhmä palasi voittojen tielle siis tärkeällä täydellä potilla ja on nyt todella lähellä lunastaa paikkansa pudotuspeleihin kahdeksan parhaan porukkaan. Taulukon yhdeksäntenä majaileva TPK on yhdentoista pinnan päässä seitsemännellä sijalla saalistavasta Maxista, kun turkulaisilla on runkosarjaa neljä ja koskilaisilla viisi ottelua jäljellä.