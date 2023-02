Suvereeni Mad Max hallitsee lohkoaan vailla tappioita – ”Suurin agendani on, että kehitys loppuu tyytyväisyyteen”

Futsal

Naisten Ykkösen vahva sarjakärki Mad Max nappasi viime viikonloppuna täyden tuplapotin kaatamalla Ilves/2:n lauantaina Tesomalla maalein 5–2 sekä River Vuoksen luvuin 4–2 Valkeakoskella.

Maxin saldona komeilee 15 koitoksen jälkeen 13 voittoa ja kaksi tasapeliä sekä tuhti kymmenen pisteen kaula ennen lohkon kakkosena vaanivaa FC Nokiaa. Antaa Valkeakosken kokoonpanon luotsin Jan Holmin valaista kuvioita vakuuttavan menestyksen takana:

”Astuin päävalmentajan rooliin ennen viime kauden alkua. Käynnistettiin tuolloin kahden vuoden projekti, jonka tavoitteena on nousupaikka liigaan. Viime kaudella paiskittiin tosi lujaa hommia, mutta jäimme kalkkiviivoille jatkosarjaotteluista. Se tietysti harmitti, jonka johdosta päätin, että pistän itseni seuraavalla kaudella likoon 110 prosenttia, jotta jossiteltavaa ei jää.”

”Tämä ajatustapa on iskostunut myös taustoihin ja pelaajistoon. Ruokimme toinen toistamme joukkueena joka päivä repiäksemme kaikista parhaan irti. Meidän vaatimustaso on normaalia korkeampi, samalla olemme tiivis sekä yhtenäinen ryhmä ja ylpeitä siitä, mitä saamme joka viikko yhdessä aikaan.”

Mad Maxin naiset ovat jo varmistaneet paikkansa lohkon kahden parhaan porukkaan ja jatkopeleihin, kun runkosarjan joukkueilla on otteluita 3–4 kierrosta jäljellä.

”Ei ole sattumaa, miltä taulukko näyttää nyt. Meillä on toisiaan täydentävä taustatiimi, pelaajisto on rakennettu harkiten ja pelaajat ovat sitoutuneita työskentelemään yhteisen tavoitteen eteen. Pyrimme olemaan liigatason joukkue jokaisella osa-alueella, työtunteja tämän saavuttamiseksi on turha alkaa laskemaan”, kommentoi päävalmentaja Holm.

”Suurin agendani on, että kehitys loppuu tyytyväisyyteen. Emme ole vielä toistaiseksi saavuttaneet yhteistä tavoitetta. Olemme kuitenkin asemassa, jossa kaikki on meidän omissa käsissä.”

”Tärkeintä on nauttia tästä yhteisestä matkasta, jatkaa kehittymistä ja olla edelleen ylpeä siitä, mitä olemme saaneet kentällä sekä sen ulkopuolella aikaan. Olemme aiheuttaneet jonkinlaisen buumin, sarja on alkanut kiinnostamaan ihmisiä, some kasvaa ja katsojat löytävät hallille.”