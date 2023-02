Tupsukorvat kirmasivat kirvesrintojen ohi Koulukadun talviklassikossa sekä sarjataulukossa, kärjessä nyt Ilves

Jääkiekko

Koulukadun ulkojäiden perinteinen talviklassikko eli tällä kertaa alle 16-vuotiaiden SM-sarjassa lauantaina 4. helmikuuta käyty paikallistaistelu Ilveksen sekä Tapparan välillä sujui tuttuun tapaan tiukoissa merkeissä.

Tupsukorvien isännöimän kohtaamisen avauserä taputeltiin lukemin 1–2, kakkoserä kutkuttavassa tilanteessa 3–3, mutta kolmannen erän vahvasti aloittanut Ilves karautti ajassa 45.01 jo 5–3-johtoon. Tuossa vaiheessa tupsukorvat olivat iskeneet neljä täysosumaa putkeen ja nousseet 1–3-tappioasemasta komeasti keulille.

Kirvesrinnat onnistuivat kaventamaan ajassa 57.33 ilman molaria, mutta lisäosumia ei jännitysnäytelmän loppuhetkillä enää nähty, joten klassikko päättyi Ilveksen juhliin luvuin 5–4. Kamppailun kovimpina pistenikkareina taituroivat Rasmus Rinne (1+3), Jiko Laitinen (2+1) ja Jalmari Melanen (1+2), kaikki tupsukorvien riveistä.

”Kaikkinensa mahtava tapahtuma, katsomossa paikalla 220 ihmistä ja keli ulkoilmaottelulle täydellinen. Komeita muistoja pelaajille, toimihenkilöille sekä varmasti kaikille katsojille”, kehui Ilveksen luotsi Samuli Simula.

”Tappara sai pidempiä painostusjaksoja läpi ottelun, mutta pelin edetessä pääsimme mukaan taistoon yhä paremmin. Puolustettiin hyvin keskustaa ja oltiin tehokkaita omissa paikoissa. Pelaajanostona mainittakoon viimeisenä lukkona toiminut maalivahti Justus Vuorinen yhteensä 48 torjunnalla”,

”Palkinnoksi napattiin vielä kolme pistettä paikallisvastustajasta, mikä antaa joukkueelle itseluottamusta kevään tuleviin haasteisiin. SM-sarja on lähtenyt meiltä hienosti käyntiin, seitsemän pelattua peliä on tarjonnut opettavaisia kokemuksia, niin hyvässä kuin pahassakin. Tavoitteena on sijoittua neljän parhaan joukkoon runkosarjassa”, Simula kertoi klassikon jälkeen.

Tupsukorvat kirmasivat tuossa vaiheessa viime viikon kierroksella neljän peräkkäisen kaadon myötä kirvesrintojen kantaan taulukon kolmoseksi.

”Ilvekselle onnittelut voitosta ja erittäin hienosti järjestetystä tapahtumasta. Me pelasimme keskivaiheen pienoista notkahdusta lukuun ottamatta kelpo ottelun. Tekopaikkoja oli voittamisen kannalta riittävästi, mutta maalinteon laatu oli meillä hieman heikkoa ja vastustajan maalivahti torjui todella hyvin. Lopussa saatiin kiri aikaan, mutta nyt se ei ihan riittänyt. Pelaajille kuitenkin hieno kokemus kaikin puolin”, kommentoi kirvesrintojen vastuuvalmentaja Miika Vanhatalo.

”Meiltä kausi on sujunut positiivisesti, joukkue on hitsautunut yhteen ja arki on ollut laadukasta. Syksyllä hieman tuskailtiin, kun peleistä saatiin turhan harvoin riittävää haastetta. Tästä huolimatta pystyimme pitämään laadun korkealla harjoittelussa, siitä hatunnosto pojille.”

”Kevät on osoittanut, että jokaisessa ottelussa saa lyödä itsensä likoon, jos aiotaan pisteitä ja voittoja ansaita. Pyrimme kehittämään peliä entisestään sekä saamaan nousujohteisen vireen kohti playoffeja”, tiivisti Vanhatalo.

Tappara piti tänä viikonloppuna taukoa U16-nuorten SM-sarjakoitoksista, mutta tupsukorvat jatkoivat vakuuttavia otteitaan kukistamalla Pelicansin perjantaina Lahdessa lukemin 5–0 sekä Jokerit sunnuntaina Kaukajärvellä maalein 4–1.

Voittoputkensa kuuden kaadon mittaan kasvattanut Ilves viiletti samalla sarjajohtoon pinnan erolla toisena vaanivaan Kiekko-Espooseen ja neljän pisteen kaulalla kolmantena kärkkyviin kirvesrintoihin, tosin tällä hetkellä espoolaisilla on yksi kamppailu ja Tapparalla kaksi vähemmän takana kuin tupsukorvilla.