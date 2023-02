Ylöjärven Ilvekselle täysi pistepotti Jyväskylästä, sunnuntaina vuorossa paikalliskamppailu Pirkkalassa

Futsal

Ylöjärven Ilves haki täydet kolme pinnaa Jyväskylästä Kampuksen Dynamon vieraana viime lauantaina voittoluvuin 6–2 (2–1). Ottelu oli varsin erikoinen omine maaleineen molempiin päätyihin ja pelin painopisteen voimakkaan vaihtelun suhteen.

Ylöjärven kokoonpanosta kotijoukkueen verkkoja heiluttivat Senni Viren kahdesti, Esra Erden kertaalleen ja huipennukseksi nähtiin vielä maalivahti Emiilia Syväsen kaksi tehtyä täysosumaa. Sarjakakkosen sekä sarjavitosen välinen kamppailu oli kääntöä ja vääntöä alusta loppuun, kuten ennakkoon hieman aprikoitiin.

Seuraavaan koitokseensa Ylöjärven Ilveksellä on hieman lyhyempi siirtymä, kun sunnuntaina 5. helmikuuta matkailukohde on Pirkkala ja vastassa PJK. Klubilla on laittaa tolppien väliin laatua maajoukkuevahtien Tiia Ropasen sekä Lilli Sandströmin muodossa.

Pirkkalan porukan sisäistä pörssiä dominoi Essi Salonen tehoin 8+6=14. Häntä ovat hyvin säestäneet Sanna Koskinen sekä Anne Riekki. Klubin paidasta löytyy myös Ylöjärven rivejä aiemmin edustanut Iina Haapanen. Paikalliskohtaamisissa on yleensä aina enemmän panosta kuin tavallisissa otteluissa, joten sunnuntain ennusteessakin on luvassa tiukkaa vääntöä.

”PJK:lla on voitto alla sekä loistavat molarit. PJK, vanha ACE on syöttänyt meille karvasta kalkkia monena vuonna. Meidän pitää olla kunnolla hereillä heti alusta asti tai käy kylmä viima omassa päässä. Voisi kuvitella yleisönkin löytävän pelipaikalle. Täyttä pottia lähdetään hakemaan, sillä pisteitä ei ole sarjataulukossa koskaan liikaa”, Ylöjärven Ilveksen päävalmentaja Vesa Parviainen kommentoi.