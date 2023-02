Koovee puristi täydellä tuplapotilla kuuden joukkoon ykkösdivarissa – ”Pudotuspelipaikka on nyt omissa käsissä”

Salibandy

Salibandyliiton ja Insinööriliiton viime keväänä solmima yhteistyösopimus näkyy erityisesti miesten ykkösdivisioonassa, joka on nyt kuluvalla kaudella sekä siitä eteenpäin viralliselta nimeltään Inssi-Divari.

Sarjan ainoa porukka Pirkanmaalta on tamperelainen legenda Koovee, joka nousi parin viikon ottelutauon jälkeen pudotuspeliviivan päälle kuudenneksi kukistamalla ÅIF:n viime lauantaina Sipoossa maalein 8–5 ja Kirkkonummi Rangersin kotikentällään Kaukajärvellä sunnuntaina samoin numeroin 8–5.

”Nyt nähtiin meidän jokaiselta viisikolta kelpo onnistumisia viikonlopun heräämisten myötä, ja puolustusta ollaan myös saatu kevättä kohti karvan verran paremmaksi”, kommentoi Kooveen luotsi Arto Riihimäki.

Ottelukalenteri on tässä vaiheessa kautta tamperelaisten kannalta siinä mielessä suosiollinen, että runkosarjan edetessä vastaan tulee lähinnä taulukon häntäpään kokoonpanoja.

”Pudotuspelipaikka on siis omissa käsissä ja jokusen sijan voisi tästä vielä noustakin. Joukkueemme ydinrunko on hyvä sekoitus kokemusta ja varsin nuoriakin pelureita. Muutamat kovat konkarit ovat todella isossa roolissa, nämä kantavat myös meidän kasvavia versoja. Tavoitteemme on pelata pitkälle kevääseen”, tähtäsi Riihimäki.