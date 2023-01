Vehmaisten ylpeys vei espoolaisia vieraita maalein 6–0, ero kärkeen kaventui kolmeen pisteeseen

Futsal

Vehmaisten Urheilijoiden miehet jättivät Ykkösen toisen sarjakierroksen ensimmäisessä kotiottelussaan Esbo Bollklubbin nollille, lauantain koitos päättyi lukemiin 6–0. VehU hallitsi avausjaksoa suvereenisti, ja huilitauolle poistuttiin isäntien vakuuttavassa 4–0-johdossa.

Turvallisen tuntuinen ero hiipi ilmeisesti vehulaisten korvien väliin, koska toisella jaksolla tilanteita alkoi siunaantua vastustajallekin. On tosin syytä todeta espoolaisten kunniaksi, että vierailijat jaksoivat yrittää viimeisiin minuutteihin saakka ja vielä silloinkin, kun tilanne alkoi olla jo toivoton. Kotiryhmän parhaana palkittiin hattutempun tehtaillut Mauno Siren.

Viikonloppu oli VehU:lle varsin suosiollinen, kun sarjajohtaja JoSePa kärsi murskaavan 1–8-tappion Pirkkalan Klubia vastaan ja kolmantena vaaniva turkulainen KF Kosova hävisi Oulussa Tervareille. VehU jatkaa taulukon toisena kolme pistettä kärjen takana, mutta myös yhden pelin vähemmän hoitaneena.

Vehmaalaisten puolustus on toiminut jäätävän tehokkaasti: kun kauden kevätpuoliskoa on urakoitu kaksi kierrosta, VehU:n verkoista palloa on poimittu kaikkiaan 13 ottelussa vain 24 kertaa. Esimerkiksi JoSePa on päästänyt pitseihin 40 maalia ja KF Kosova 39.

Vehmaisten Urheilijat omaa selvästi kaikki eväät nousuun korkeimmalle sarjatasolle liigaan, mutta paljon on tietysti vielä kautta edessä. VehU:n vahvuus kilpailijoihin nähden on rosterin laajuus, myös lajiin kuuluvat loukkaantumiset kestetään vastustajia paremmin.