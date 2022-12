Nokian naisilta upea nousu Helsingin Namikaa vastaan – ”Ensimmäisellä puolikkaalla oltiin täysin unessa”

Koripallo

BC Nokian naisten edustusryhmä oli pahassa pinteessä viime sunnuntaina kotikentällään Helsingin Namikaa vastaan, kun vierailija pääsi puoliajalle ratkaisevan tuntuisessa 39–21-johdossa. Pitkältä tauolta palasi kuitenkin sisuuntunut nokialaisjoukkue, joka pisti kaasun pohjaan ja vei taistelun nimiinsä lopulta luvuin 75–72.

”Ottelu oli kaksijakoinen, ensimmäisellä puolikkaalla oltiin täysin unessa, Namika kamppaili ja halusi voittaa enemmän. Tauon jälkeen nostettiin intensiteettiä, omaa tekemisen tasoa siihen missä se kuuluu meidän pelitavassa olla ja alettiin pelaamaan meidän haluamalla tempolla”, kommentoi BC Nokian luotsi Aleksi Suominen.

”Toinen suuri muutos oli se, että alettiin hyökkäämään kohti koria ja tätä kautta syntyi tilaa kaarelle, josta saatiin napattua muutama helppo piste. Valmentajana voi olla tyytyväinen toiseen puoliaikaan, kertoo joukkueen työmoraalista, halusta sekä potentiaalista, että 20 pinnan takamatkalta noustaan vielä voittoon.”

Tämä oli lohkonsa viidentenä majaileville nokialaisille kahdeksan ottelun jälkeen ykkösdivarin runkosarjan kolmas kaato. Viime keväästä reippaasti uudistunut ja nuorentunut kokoonpano haastaa seuraavaksi toisen lohkon kärkiryhmän Helmi Basketin Helsingissä ensi sunnuntaina.

”Kausi on ollut tähän asti uuden opettelua, pelaajista suurin osa on uudessa roolissa, pelitapa on uusi, valmennus on suurimmalle osalle pelaajista uusi. Prosessi on vaiheessa, mutta jokapäiväinen laadukas työskentely vie kohti tavoiteltavaa tulosta, pelaajien kehittymistä ja sitä myöden koko joukkueen tekemisen parantamista”, kertoi Suominen.

”Positiivisia yllätyksiä tänä syksynä on ollut nuorten pelaajien esiinmarssi, heillä on vielä useampi vuosi juniorikoripalloa edessä ja he luovat selkeän tulevaisuuden seuran naisten edustukseen.”