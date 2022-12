FC Nokia otti pronssia Helmariliigan finaalista – ”Mahtavaa huomata, että pärjätään noinkin kovassa seurassa”

Jalkapallo

FC Nokian vuonna 2009 syntyneiden tyttöjen joukkue nappasi upeasti kolmannen sijan Suomen Palloliiton pitämässä Helmariliigan finaalissa. Voiton vei ruotsalainen suurseura Hammarby IF ja hopealle ylsi Kaarinan Pojat. Kaksinkertaisena sarjana pelatussa lopputurnauksessa nokialaiset onnistuivat kaatamaan kertaalleen myös molemmat taulukossa edelleen päätyneet joukkueet.

Ensimmäistä kautta käyty Palloliiton uusi pelaajakehitystoiminto saavutti huipennuksensa 30.11.–2.12. Eerikkilässä lopputurnauksessa, johon oli karsintojen kautta edennyt neljä seurajoukkuetta Suomesta, pudonneiden ryhmien edustajista koostettu Palloliiton kovatasoinen SPL United 2 sekä kutsuttuina kaksi Ruotsin kärkiseuraa, Brommapojkarna ja Hammarby IF.

Suomalaisista seuroista finaaliin olivat päässeet Nokian ryhmän lisäksi Kaarinan Pojat, Jyväskylän Pallokerho sekä Helsingin Jalkapalloklubi. Kaikkiaan karsintoihin osallistui lähes 60 kokoonpanoa.

Liiga eteni asteittain paikallisella tasolla aloitetuista turnauksista kohti valtakunnallisia tapahtumia. Karsintojen avauskierros käytiin nokialaisten osalta Hämeenlinnassa helmikuussa. Seuraavassa vaiheessa huhtikuussa Kauppiin kokoontuivat voittajat koko Palloliiton läntiseltä alueelta aina Pohjanmaata myöten.

Ensimmäinen valtakunnallinen turnaus pidettiin kesäkuun puolivälissä Eerikkilässä, josta nokialaisten porukka raivasi tiensä lokakuun alun kolmipäiväisen tapahtuman yläloppusarjaan ja siitä kansainvälisiin finaalitaistoihin.

FC Nokian päävalmentaja Marko Koskinen on seurannut omiensa otteita Helmariliigan tiukoissa haasteissa ylpeänä: ”Pitkään sarjaan on mahtunut myös vaikeita hetkiä, mutta niistäkin on noustu komeasti ja luotettu siihen, että kova työnteko ja joukkueena pelaaminen palkitaan kyllä lopussa.”

”On ollut mahtavaa huomata, että edelleen pärjätään noinkin kovassa seurassa. Tietenkin samalla pitää tiedostaa, että vastaavanlainen menestys tulevalla kaudella vaatii todella ahkeraa harjoittelua sekä ripauksen onnea.”

Kuluneen kauden loistavasta saavutuksesta huolimatta nokialaisilla on kuljettavana taas kaikki karsintakierrokset kohti loppuvuodesta 2023 järjestettävää finaalia. Lisäksi FC Nokian 2009 syntyneet osallistuvat Palloliiton sarjoihin eri tasoilla kilpajoukkueen pelatessa ikäluokkansa korkeinta sarjatasoa.

FC Nokian riveissä pronssia kaulaansa Eerikkilässä saivat Erika Aaltonen, Elsa Ahonen, Isla Gourlay, Eevi Hieta, Oosa Kannisto, Tiia Koskinen, Sofia Kurki, Anni Melkko, Aada Myllykoski, Ella Myllyoja, Jessika Piironen, Siiri Piitulainen, Elli Riihelä sekä Ella Ristiniemi.

Aikaisemmilla kierroksilla joukkuetta ovat edustaneet nyt finaalista loukkaantumisten takia poissa olleet Jade Larimo ja Ilona Knuuttila.