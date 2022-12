Tupsukorvat varmistivat nousun SM-karsintoihin – ”Kaikki on mahdollista, kunhan tahtotila on oikea”

Ringette

Ilves Ringeten edustuksella oli näytön paikka viime lauantaina, kun se haki lopullista sinettiä menolipulle SM-karsintasarjaan Lapinlahdelta haastaen paikallisen LL-89:n.

Taisto oli alusta alkaen vieraiden renkaallista hallintaa, mutta ensimmäistä osumaa saatiin odottaa toisen erän alkuun asti, jolloin tupsukorvien Tuuli Laineen veto upposi pitseihin. Hanojen auetessa vieraat saivat lisää puhtia peliinsä ja verkko soi Lapinlahden päässä vielä kuuteen kertaan.

Ilveksen ahkera karvaus sekä oman pään tiukka puolustus- ja maalivahtipeli viimeistelivät selvät 7–1-voittolukemat tamperelaisten eduksi. Vierailijoilta maalinteossa onnistui viisi pelaajaa, joista kahdesti osuivat tupsukorvien parhaaksi ottelussa valittu Tuuli Laine sekä Jenni Viinamäki.

Tärkeiden pisteiden myötä Ilves turvasi sijoituksensa alkusarjan toisena. Lauantaina 10. joulukuuta alkavaan SM-karsintaan pääsivät tupsukorvien lisäksi Ykkössarjan ykkönen LuKi-82 Luvialta, Blue Rings Tuusulasta sekä EKS Espoosta. Sarjapaikkaansa tulevat puolustamaan Nurmijärven NSR ja Järvenpään Haukat.

”Meillä on ollut hyvä tekeminen treeneissä ja se näkyy nyt myös otteluissa, ollaan saatu pelattua muutama aika ehjä kuusikymppinen. SM-karsinnoissa koitokset tulevat kovenemaan, joten meidän täytyy pystyä nostamaan omaa tasoa ja tekemistä koko ajan”, kommentoi tupsukorvien päävalmentaja Tiia Ylä-Kotola.

”Kamppailupelaaminen nousee varmasti suureen rooliin, silti tietynlainen rauhallisuus on tärkeää ja luottamus siihen, että jokainen hoitaa tonttinsa. Kurinalaisuus myös korostuu, sitoudutaan noudattamaan sovittuja asioita, uskotaan omaan tekemiseen ja pelataan joukkueelle. Kaikki on mahdollista, kunhan tahtotila on oikea.”