Niilo Stenvall nappasi MM-pronssia Abu Dhabin haastavilla radoilla – ”Kausi on mennyt yli odotusten”

Trialpyöräily

Tampereelta ponnistava Niilo Stenvall saavutti pronssia Abu Dhabissa viime viikolla pidetyissä trialpyöräilyn MM-kilpailuissa. Niilo taituroi toista kertaa MM-tasolla 16–18-vuotiaiden juniorien luokassa, viimevuotinen neljäs sija kohentui nyt mitaliin.

Niilo oli selvästi paras torstaina käydyssä semifinaalissa, josta vain kuusi kovinta eteni jatkoon. Lauantain finaaliin ennakkosuosikkina lähteneelle tamperelaiselle osui alkutaipaleella harmittava yksittäinen virhe, joka esti korkeamman sijoituksen, mutta ensimmäisen jakson jälkeen viimeiseltä paikalta kolmanneksi nouseminen oli maksimaalinen loistosuoritus.

Mittelöt ajettiin tukalissa olosuhteissa, lämpötila oli 34 astetta ja aurinko porotti suoraan kilpailualueelle. Osa jaksoista oli myös varsin eksoottisia rantahiekkoineen ja palmupuun rungoista tehtyine rakennelmineen.

Kaiken päälle Stenvall joutui huhkimaan finaalissa hieman kipeänä vailla täyttä terävyyttä. Tämän piikkiin 17-vuotias Niilo ei kuitenkaan laittanut mitään tuumaten olosuhteiden olleen kaikille samat. Karkeloiden toinen suomalainen, Jyväskylän Eemeli Kanervo taiteili hienosti neljänneksi.

Stenvall on tällä kaudella kivunnut lajin miesten maailmanrankingissa jo yhdenneksitoista päätyen maailmancupin kokonaiskilpailussa 7. sijalle. Korkein osakisasijoitus tuli elokuussa Kööpenhaminasta Niilon yltäessä finaaliin ja lopulta kuudenneksi.

”Kausi on mennyt yli odotusten, nälkä ensi kautta varten on kasvanut jatkuvasti”, kommentoi Niilo, joka mittelee tulevalla kaudella aikuisten maailmancupissa tavoitteenaan uran ensimmäinen palkintopallipaikka miesten kamppailuissa. MM-radoilla hänet nähdään viimeistä kertaa junioreiden luokassa ja tähtäimessä on tietysti maailmanmestaruus.

Suomesta on pikkuhiljaa tullut päämäärätietoisen työn ansiosta varteenotettava lajimaa. Tähän auttavat hyvät harjoitusolosuhteet Tampereella ja ulkomaisten tiimien kanssa tehtävä toimiva yhteistyö.

Naisten MM-kultaa voittanut saksalainen Nina Reichenbach saapuukin Tampereelle miesten huippukuskin Jonas Friedrichin kanssa pitämään harjoitusleiriä koko Suomen trialyhteisölle tammikuussa.

Ensi vuoden elokuussa Skotlannin Glasgow’ssa järjestetään kaikkien pyöräilylajien MM-megatapahtuma, jonne odotetaan yli miljoonaa kisaturistia.