Miesten ykkössarjan kentillä vilisee pirkanmaalaisia, paikallistaistojen avaus pyhänä Pälkäneellä

Lentopallo

Lentopallon miesten toiseksi ylimmän sarjatason kymmenestä ryhmästä kolme tulee Pirkanmaalta, perinteisen vahvalta lajialueelta. Rantaperkiön Isku, Lempo-Volley ja Pälkäneen Luja-Lukko kamppailevat tällä kaudella varsin erilaisilla pelaajaprofiileilla.

Viime kauden ykkössarjan finaaliporukan Lempon runko on rutinoitunut, monissa liemissä keitetty. Nimekkäästä sakista mainittakoon lähes kaiken lajissa kokenut keskitorjuja Anssi Vesanen ja huhtikuussa Akaa-Volleyn paidassa SM-pronssia juhlinut yleispeluri Kasimir Vuorinen.

Iskun kokoonpano on toisesta ääripäästä. Mahdollisia liigapelaajia löytyy, mutta ne vuodet ovat vielä edessä päin. Joukkue on rajusti uusiutunut sekä nuorentunut edellisestä kaudesta, rivit muodostuvat pääasiassa keväällä A- sekä B-poikien SM-hopeaa voittaneista seuran omista junnuista.

Mainittavaa kokemusta löytyy ainoastaan hakkurin paikalla kokoonpanoa kannattelevan Petteri Fribergin ansioluettelosta. Uusista kyvyistä pisintä viittaa harteillaan kantaa nuorten maajoukkueessakin vastikään esiintynyt keskitorjuja Antti Taponen.

Pälkäneen porukka seilaa kokemuksen osalta Lempäälän ja Tampereen ryhmien välimaastossa. Ykkössarjassa hulvattoman tosissaan useamman kauden ajan huhkinut joukkue on kypsyttänyt useamman pelaajan aina liigatasolle saakka.

Näiden siirtojen myötä rivit tuppaavat heikentymään, mutta tälle kaudelle Luja-Lukko on napannut nuoremman kaartin vahvistukseksi liigassakin vaikuttaneet Teemu ja Mikko Kuuselan. Yleispelaajan tontille tehoja tarjoilee Akaan pääsarjajoukkueen nuori farmiapu Jere Tikkala.

Valmennus on kaikilla meritoitunut. Lempoa luotsaa useilla SM-mitaleilla varustettu Tuomas Alatalo. Iskun peräsimessä on muun muassa nuorten maajoukkueen valmennusta omaava Heikki Kosonen, joka kannustaa poikiaan eteenpäin paitsi iltaisin myös Tampereen lentopalloakatemian aamutreeneissä. Lukon luotsi Juha Hämäläinen ei lajipiireissä esittelyjä kaipaa, hän tuo kokemus- ja menestystaustansa joukkueen käyttöön nyt toiselle kaudelleen.

Pelejä on takana vaihteleva määrä, mutta ainakin tässä vaiheessa lippu on korkealla. Sarjan kärjessä porskuttaa Lempo, joka on voittanut kaikki viisi koitostaan. Positiivisena yllättäjänä nelospaikalla vaaniva Isku on raapinut kolme voittoa neljästä ottelusta. Luja-Lukolla oli vasta kaksi kohtaamista kasassa ennen viikonloppua, eikä joukkue ole vielä päässyt näyttämään todellista luonnettaan.

Paikalliskamppailut ovat tämänkin sarjan suola, niistä kauden ensimmäinen käydään sunnuntaina 13. marraskuuta Pälkäneen Kostia-areenassa Lukon ja Iskun välillä kello 16 alkaen.