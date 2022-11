Nuoret kirvesrinnat palasivat nopeasti SM-syksyn kärkipaikalle, pudotusviiva karkaamassa tupsukorvien ulottuvilta

Jääkiekko

Tappara antoi Helsingin IFK:n paistatella alle 20-vuotiaiden SM-alkusarjan kärkipaikalla pienen hetken keskellä viime viikkoa ja palasi syyskierroksen ykköseksi kaatamalla Hakametsän hallin kotituplassa Kärpät perjantaina rankkareilla loppulukemin 6–5 sekä KooKoon lauantaina numeroin 4–1.

Taulukon kahdeksannella sijalla majailevat oululaiset pistivät kirvesrinnat todella tiukoille karkaamalla 4–1-johtoon ajassa 20.30. Oskari Luoto iski ottelun avausosuman, mutta Kärpät urakoi neljä seuraavaa ja tilanne näytti tamperelaisten osalta tässä vaiheessa hankalalta. Kotijoukkue oli kuitenkin toista mieltä ja kiri tasoihin vielä toisen erän aikana Miro Ahvenlammen, Oiva Keskisen ja Oskari Luodon viimeistelyillä.

Joukkueiden palattua pukukopeista ensin upotti Kärpät ja tilanteeseen 5–5 kirvesrinnat toi Benjamin Rautiainen ennen kolmannen erän puoltaväliä, mutta tähän hanat tyrehtyivät sekä varsinaisella peliajalla että jatkoajalla. Ratkaisua haettiin siis rankkarikisasta, jonka ainoan osuman ja samalla luonnollisesti voittomaalin veivasi Benjamin Rautiainen.

Kouvolan kokoonpanoa vastaan soivat hieman selvemmät sävelet. KooKoo kaivoi 1–0-johdon koitoksen alkuminuuteilla, mutta ei päässyt yllättämään Tapparan maalivahtia Paavo Kohosta toistamiseen. Tasoituksen taituroi Benjamin Rautiainen ja tamperelaiset pistivät pelin pakettiin toisen erän kolmella kaapilla, joista vastasivat Niklas Puistola, Oiva Keskinen sekä Maxim Korpimäki.

Kirvesrintojen kaula alkusarjan kakkosena vaaniviin HIFK:n nuoriin on maajoukkuetauolle lähdettäessä kutkuttavasti ainoastaan yksi piste, kun syksyä on nyt 21 taistoa takana. Suoria voittoja Tappara on tehtaillut 15, kahden pisteen voittoja kaksi, suoria tappioita ryhmä on nieleskellyt neljä.

Joonatan Rouhiainen (kesk.) ratkaisi 4–3-voiton Ilvekselle rankkarikisassa Imatran Ketterää vastaan Hakametsän ykköshallin komeissa puitteissa.

Ilves huhki rankkarivoiton perjantaina Hakametsässä puolestaan Ketterästä luvuin 4–3, mutta joutui taipumaan kotijäällä lauantaina Ässille 4–6. Vaikka Imatran kaverit kirmasivat 3–1-keulille kakkoserän päätteeksi, tupsukorvat eivät tappioasemaan hyytyneet, vaan taistelivat tasoihin ja veivät rankkarit yhdeksännen laukojaparin kohdalla Joonatan Rouhiaisen toimesta.

Porilaiset sen sijaan taputtelivat lauantain koitoksen ensimmäisen runsaan vartin sisään menemällä vauhdilla 4–0-johtoon, eikä Ilves tuosta rytinästä enää täysin toipunut kolmannen erän kolmen maalin kiristä huolimatta. Joonatan Rouhiainen oli jälleen pelipäällä kahdella täysosumalla.

Tupsukorvien toiveet viilettää syksyn 12 parhaan sakkiin ohenivat tappion myötä huomattavasti, kun matkaa pudotusviivan päälle on kuusi pistettä ja alkusarjaa kaksi kierrosta jäljellä.

SM-alkusarjan toiseksi viimeisellä kierroksella käydään paikalliskamppailu, kun Tappara isännöi Ilvestä Hakametsän pääjäällä perjantaina 18.11. kello 18.30 alkaen. Tupsukorvat päättävät syksyn urakan samaisessa kaukalossa heti seuraavana päivänä Kiekko-Espoota vastaan kello 12.30 alkavassa koitoksessa.

Taulukon 21. sijalla sarjapaikkansa puolesta sinnittelevä Koovee paketoi syksyn 19. marraskuuta Hakametsän kakkoshallissa Mikkelin Jukureita vastaan kello 14.30.