Ykkössarjasta vauhtia hakeva Ilves Ringette saalistaa syksyn neljäntenä, tavoitteena paikka SM-karsintoihin

Ringette

Viime kauden viimeisen ottelun jälkeen Ilveksen naisille jäi paljon hampaan koloon, kun Järvenpään Haukat veti pidemmän korren joukkueiden välisessä taistelussa SM-sarjapaikasta. Tänä syksynä tupsukorvat aloittivat urakkansa siis porrasta alempana Ykkössarjassa, lisäksi ryhmän perusrunko koki runsaasti muutoksia.

Ykkössarja on lajin toiseksi korkein sarjataso ja näin ollen myös kilpasarja, joten töitä voittojen eteen tulisi tehdä yhtä kovaa kuin aiemmillakin kausilla SM-sarjassa. Tänä syksynä sijoituksista kamppailee kolmetoista joukkuetta, mikä on Ykkössarjan tasolla ennätysmäärä.

Ykkössarjan ennustettiin ennen kauden käynnistymistä olevan tasaväkinen, sellaiseksi se on myös osoittautunut, helppoja pisteitä ei ole jaossa. Ilveksen osalta syksy on alkanut vaihtelevasti, uuteen runkoon sekä monelle uudelle pelaajalla ehkä uuteen pelityyliinkin totutteleminen on vaatinut selvästi hieman aikaa.

Eteenpäin vievänä voimana on ollut kuitenkin joukkueessa vallitseva hyvä henki, kaikki ovat valmiita sitoutumaan yhteiseen tavoitteeseen. Ilveksen tähtäimessä on sijoittua alkusarjassa neljän parhaan joukkoon ja varmistaa paikka SM-karsintasarjassa, jossa pelit kovenevat edelleen ja kaksi parasta lunastaa ensi kaudelle nousun SM-sarjaan.

Tupsukorvat ovat ehtineet urakoimaan syyskierroksella seitsemän ottelua. Näistä neljä on päättynyt voittoon, yksi tasuriin sekä kaksi tappioon, mikä oikeuttaa tupsukorvat nyt taulukon neljännelle sijalle. Matkaa puhtaalla suoralla kärkipaikkaa pitävään LuKi-82:n ryhmään on viisi pistettä, kun kummallakin on takana sama määrä koitoksia.

Viime lauantaina Ilves kohtasi KaPa-51:n kokoonpanon Kangasniemellä, mutta joutui taipumaan vieraissa niukkaan 6–7-tappioon. Tupsukorvat paikkasivat hukkareissun murskaamalla Helsinki Ringeten sunnuntaina Tesomalla maalein 12–2. Tamperelaisten kausi jatkuu 12. marraskuuta Haukkojen vieraana Järvenpäässä.