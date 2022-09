Nokian Palloseura karautti Kolmosen mestaruustaistoon kaatamalla Klubin 11–0, eroa kärkeen kaksi pistettä

Jalkapallo

Nokian Palloseura koulutti Kolmosen kauden viimeisessä kotikoitoksessaan Pirkkalan Jalkapalloklubia tylyin luvuin. Avauspuoliskon 8–0-höykytyksen jälkeen tahti hiipui hieman ja maalijuhlat päättyivät lopulta isäntien 11–0-voittoon.

Niilo Jalkasen haastot ja komeat laukaukset poikivat miehelle neljä osumaa ensimmäisellä jaksolla. Vakuuttavaa työtä kärjessä tehnyt Jonne Rosenberg iski kolme kaappia ja oli tärkeä palanen muiden rakentamisessa. Pelin toisen nelivitosen Jonne huhki topparina. Täyden potin myötä NoPS nousi sarjan toiselle sijalle kahden pisteen päähän johtavasta TPV:stä.

Nokialaisilla on oiva mahdollisuus kivuta Kolmosen piikkipaikalle torstaina, kun joukkue kamppailee Kaupin valoissa Tampereen teekkareiden ACE:n vieraana kello 20 alkaen.

TPV:llä on vuorostaan kuitin paikka samalla Kaupin tuoreimmalla kentällä perjantaina samaan iltakahdeksan aikaan TamU/2:sta vastaan. Tampereen punakoneen ja Nokian keltaisten välillä on ennen loppuviikon taistoja siis niukasti eroa, joten mestaruudesta käydään taatusti tiukkaa vääntöä, kun kautta on kolme kierrosta jäljellä.

Kaksikon kintereillä neljän pinnan takamatkalla kärjestä majailee FC Haka Akatemia, TPT vaanii kuuden pisteen päässä punapaidoista, sarjan muilla kokoonpanoilla ei ole enää mitään saumaa neljän parhaan sakkiin.