Tamperelainen Luka Nurmi varmisti vähintään EM-pronssin – ”Vauhti on parantunut, joten suunta on oikea”

Luka Nurmi on nuoreen 18 vuoden ikään mennessä ehtinyt saavuttaa runsaasti menestystä karting-radoilta Ferrarin rattiin.

Rata-autoilu

Hallitseva Ferrari Challengen maailmanmestari, 18-vuotias Luka Nurmi sinetöi uransa toisen peräkkäisen kansainvälisen ratasarjan mitalisijan Silverstonen F1-radalla ajetussa Euroopan mestaruuskauden viidennessä viikonlopussa 17.–18. syyskuuta.

Ferrari Challenge EM-taistojen ainoa suomalaiskuski viiletti Englannissa kahteen otteeseen kolmoseksi ja varmisti niiden tuomien pisteiden myötä vähintään pronssimitalin, kun kautta on vielä neljä 30 minuutin mittaista osakilpailua jäljellä.

Ensimmäistä kertaa Silverstonessa mitellyt tamperelainen oli aika-ajoissa huippuvauhdissa ja nappasi eturivin lähtöruudun. Lauantaina Luka hävisi kuitenkin hopeapaikan heti ensimmäisessä mutkassa, kun belgialainen kuljettaja John Wartique vetäisi ohi.

Sunnuntaina Nurmi pystyi pitämään Wartiquen takanaan aina toiseksi viimeiseen mutkaan saakka, mutta belgialainen sekä sarjaa koko kauden hallinnut ranskalainen Doriane Pin onnistuivat jättämään tamperelaisen lopulta kahdesti palkintokorokkeen alimmalle pallille.

”En rehellisesti osannut odottaa Wartiquen syöksyvän lopussa sisäkautta ohitse”, myönsi Luka. ”Olen nyt kaksi kautta ajanut minulle entuudestaan täysin tuntemattomilla eurooppalaisilla kilparadoilla. Auton säätöjen sekä uusien ratojen opettelu on näkynyt pienenä vauhdin puutteena.”

”Toisaalta verrattuna aikaisempiin viikonloppuihin vauhtini on parantunut, joten suunta on oikea. Se on silti laiha lohtu, kun tavoitteet ovat aina olleet kilpailujen voitoissa”, kommentoi pettymystä potenut EM-pronssi- ja MM-kultamitalisti.

Ferrari Challenge EM-sarjan viiden kärki, kun takana on 10/14 kisaa:

1. Doriane Pin (FRA), 161 pistettä

2. John Wartique (BEL), 122 pistettä

3. Luka Nurmi (FIN), 107 pistettä

4. Adrian Sutil (FRA), 35 pistettä

5. Max Mugelli (ITA), 29 pistettä