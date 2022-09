Vaahteramaljassa ensimmäistä kertaa tamperelainen päätuomari – Harri Toijala hallitsi uuden pestin hienosti

Jenkkifutis

Miesten Vaahteraliigan loppuottelu, kaikkiaan 43. Vaahteramalja pelattiin lauantaina 10. syyskuuta Kuopiossa Väre-areenalla, jossa mestaruudesta kamppailivat Kuopio Steelers ja Seinäjoki Crocodiles. Lopulta kuopiolaiset pääsivät juhlimaan jo kolmatta peräkkäistä Suomen mestaruuttaan, nyt voittoluvuin 21–14 (14–6).

Finaalin päätuomarina esiintyi ensimmäistä kertaa tamperelainen raitapaita. Harri Toijala on toiminut lajissa tuomarina vuodesta 2010 kaikilla Suomen sarjatasoilla. Toijala debytoi Vaahteraliigassa kaudella 2018 rajatuomarina, jonka jälkeen hänet on valittu Vaahteramaljaan eri tuomaripaikoille neljään otteeseen.

”Finaali oli mahtava kokemus, tehtiin normaalia pidempi huolellinen valmistautuminen ja laitettiin rutiinit kuntoon. Saatiin komea sää, suuren yleisön pauhua ja joukkueilta todella tasainen taistelu. Ympärillä oli paljon show´ta ja humua, mutta toki pelin ydin on aina tasan sama”, kommentoi Harri urakan jälkilöylyissä.

Jenkkifutiksen pelaajauransa Toijala aloitti hieman varttuneemmalla iällä Tampere Saintsin kakkosryhmän riveissä runsaat 12 vuotta sitten. Toisella kaudella sattuneet loukkaantumiset vaikeuttivat lajin jatkoa ja tuomarointi alkoi houkuttelemaan, kun amerikkalaisen jalkapallon sääntöjen haasteellisuus ja pelin tapahtumien vauhti vetivät puoleensa.

”Tämä on joukkuepeliä, jossa jokaisella tuomarilla on oma tärkeä roolinsa. Alkukoulutus tuomareilla on helppo ja toimintaan pääset nopeasti, kunhan vain olet aktiivinen. Tekemällä oppii ja virheitä saa tehdä”, kertoi Harri kannustaen kaikkia kiinnostuneita rohkeasti mukaan.

”Korkeammalla tasolla tuomareilla on kauden aikana viikoittain palavereja, joissa käydään videolta läpi pelien tilanteita. Suuri osa opiskelee tehtäviään katsomalla omia otteluitaan.”