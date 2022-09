Kolmas kerta toden sanoi, Pirkkala Spartans nousee vihdoin porrasta ylemmäs miesten ykkösdivariin

Jenkkifutis

Spartans on pelannut miesten kakkosdivarissa vuodesta 2020 ja selvittänyt tiensä finaaliin jokaisella kaudella. Tulevalle kaudelle Pirkkalan porukka on päättänyt nousta sarjaporrasta ylemmäs ykkösdivisioonaan, vaikka joukkue otti elokuun lopulla Rautamaljassa takkiin Helsingin Wolverines Bluelta pistein 3–14 ja tavoiteltu mestaruus jäi tällä kertaa uupumaan.

Spartalaisille on tarjottu mahdollisuutta nousuun aiempien finaalipaikkojen myötä, mutta nuoren organisaation rakennus on ollut tuolloin vielä kesken. Lisäksi ykkösdivisioonan uudistuva sarjaohjelma tekee noususta nyt paljon mielekkäämpää.

Organisaation kasvamisen ohella spartalaisten rosterikin on kehittynyt. Liki kaikki Pirkkalan ryhmän pelaajat ovat ilmoittaneet jatkavansa ensi kaudella. Kokoonpanoon on tullut joka vuosi noin kymmenen uutta pelaajaa, joiden kehitys on sujunut vauhdikkaasti ja saman trendin toivotaan jatkuvan nyt syksyllä alkavien värväysten myötä.

”Mikäli sarjaan saadaan joukkueita todella se kahdeksan kappaletta, niin ykkösdivari tulee olemaan pitkästä aikaa mielenkiintoinen”, kommentoi Spartansin päävalmentaja Toni Uusitalo.