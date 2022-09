Tampereen pyhimykset liian kovassa kyydissä liigakauden ratkaisussa – ”Pakonomaista tarvetta voittoon ei enää ollut”

Jenkkifutis

Tampere Saintsin kausi naisten Vaahteraliigassa päättyi välierien tappioon Turku Trojansille vieraissa viime sunnuntaina. Turkulaiset olivat selvästi tamperelaisia paremmassa kuosissa fyysisesti sekä valmistautumisen ja valmennuksen osalta, mikä toi kotijoukkueelle nousun finaaliin Helsinki Wolverinesia vastaan murskaluvuin 51–0 (23–0).

”Meillä näkyi, että todella pitkä kausi on hieman jo käsitelty, kun alussa asetetut tavoitteet eli runkosarjan kolmas sija sekä pudotuspelipaikka oli täytetty. Taisi hiipiä pieni mentaaliaspekti mukaan, pakonomaista tarvetta voittoon ei enää ollut”, kertoi pyhimysten päävalmentaja Mikko Aspinen.

Toukokuussa käynnistyneen liigaurakan lisäksi Vantaalla pidetyt, elokuun alussa päättyneet jenkkifutiksen naisten MM-kisat vaativat oman suuren panoksensa myös Saintsin pelaajilta, kun pronssisijan ottaneen Suomen väreissä nähtiin peräti seitsemän pyhimystä. Kovin kauan tamperelaisten leirissä ei välierän jälkeenkään laakereilla lepäilty, sillä seuraavan kauden rakentelu on nyt alkanut.

”Joukkueen valmennusjohto piti taukoa vain sunnuntai-illasta maanantain aamuun, mikä on hyvä asia. Mielenkiintoinen tilanne on sekin, että olemme saaneet paljon yhteydenottoja ulkopaikkakunnilta, Saintsin riveihin on halua tulla siis myös muualta Suomesta. Tämä on oikein positiivinen ilmiö, naisten jenkkifutis elää ja voi hyvin”, tuumasi Aspinen.