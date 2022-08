TPT tyrmäsi TamU:n kakkosjoukkueen reilussa minuutissa – ”Meidän suuntaan on nyt todella paljon liikehdintää”

Jalkapallo

Miesten Kolmosen kärkikvartetti alkaa erottua muista joukkueista jo selvästi, kun sarjan neljättä sijaa pitävällä FC Haka Akatemialla on kasassa kaikkiaan 29 pistettä ja viidentenä majailevalla TamU/2:lla 18 pinnaa.

Taulukon kolmantena komeileva TPT puristi viime viikolla kolmenkympin kerhoon TPV:n sekä NoPS:n seuraksi kaatamalla sarjatulokkaan, Tampere Unitedin kakkosjoukon Lamminpään samettisella nurmella numeroin 2–0.

Varsin erikoisen taistelusta teki se, että ottelun kummatkin osumat nähtiin ensimmäisen 70 sekunnin sisään, tuplasalamasta vastasivat Jussi Aaltio ja Jere Remes. Vaikka Peli-Toverit taipui alkujakson hallinnan jälkeen toisella puolikkaalla vastaanottavaksi kokoonpanoksi, kestivät isännät sinipaitojen paineen ja Tuomas Mäkinen piti maalinsa puhtaana pilliin asti.

”Tämä oli kauden toinen nollapeli meille ja toinen nolla putkeen, edellinen meni Jussi Valkaman nimiin. Hienoa on myös se, että meidän joukkueen suuntaan on nyt todella paljon liikehdintää, rosteri on valtava ja riveihimme riittäisi vielä enemmänkin halukkaita”, kommentoi TPT:n päävalmentaja Janne Malmi.