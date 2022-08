Joona Reiman kultakunnossa Slovakian olympiafestivaaleilla, elokuussa edessä siintävät haasteet Saksan EM-telineillä

Telinevoimistelu

Tampereen Sisun Joona Reiman kruunasi suomalaisten kisaviikon Banská Bystricassa Slovakiassa Euroopan nuorten olympiafestivaaleilla voittamalla telinevoimistelussa hypyn kultaa lauantaina 30. heinäkuuta.

Reiman eteni finaaliin 90 edustajan joukosta suvereenilla suorituksella karsinnassa, jossa hän nappasi jo ykköspaikan. Finaalissa Joona oli jäätävä, kun kahden hypyn yhteispotiksi kertyi 14,333. Kakkoseksi kipusi Bulgarian Bozhidar Zlatanov pisteillä 14,133 ja pronssia nappasi Italian Tommaso Brugnami pistein 14,100.

Sisulaisen tason ymmärtää paremmin, kun vertaa saavutusta viime vuoden Tokion olympialaisten hyppytuloksiin, joissa Reimanin tuore pistesaalis olisi riittänyt kymmenenteen sijaan.

”Tehtiin se mitä piti. Tultiin hakemaan kultaa ja kulta tuli, tyytyväisempi ei voisi olla”, iloitsi Reiman. ”Olen treenannut paljon ja toistoja on paljon alla, siitä tulee itsevarmuus kisoissakin. Totta kai tämä voitto tuo jatkossa nimeä kilpailuihin sekä tuomareille. Pian edessä ovat EM-mittelöt Münchenissä, siellä on vähän nimeäkin sitten jo alla.”

”Joona on kyllä poikkeuslahjakkuus, oikein sopiva tyyppi telinevoimisteluun. Hän on myös erittäin nopea ja tosi monipuolinen urheilija, joka on urakoinut pienestä saakka hirvittäviä tuntimääriä viikossa”, kommentoi Sisun riveissä pitkään vaikuttanut nuorten olympiavalmentaja Riku Koivunen.

”Lisäksi lajin suomalainen ja tamperelainen valmennus on vuosi vuodelta ammattimaistunut. Olemme tehneet hypyssä yhteistyötä 2010 Euroopan mestarin Tomi Tuuhan valmentajan Timo Holopaisen kanssa.”

”Joona oli tällä telineellä ylivoimainen, aivan omissa korkeuksissaan ja hämmästyttävän varma. Pitkin viikkoa hän teki noita kisahyppyjä, eikä ainoatakaan epäonnistunutta suoritusta. Uskomaton jätkä."

Sinivalkoisten kolmen hengen ryhmä Joona Reiman, Aaro Harju (Sisu) ja Marcus Pietarinen (HIFK) taituroi 33 joukkueen taistoissa komeasti 11. sijalle, mikä on Suomen kaikkien aikojen paras joukkuetulos EYOF-historiassa.

”Kokonaisuutena meni hyvin. Rekillä olisimme voineet nostaa ehjemmillä suorituksilla joukkuesijoitusta pari pykälää. Onneksi on vielä nuorten EM-kilpailut tulossa, siellä sitten ihan nappiin, niin voi olla enemmän kuin tyytyväinen kauteen”, tuumi Harju olympiafestivaalien urakan jälkeen.

”Vähän harmittaa, että jäätiin Turkista 0,1 sekä Hollannista 1,05 pistettä. Upeaa toki on, että nojapuilla olimme koko joukon kolmanneksi paras maa. Finaalit olivat pienestä kiinni Joonalla nojapuilla ja Marcuksella renkailla, joissa he jäivät finaalipaikoista vain 0,2 pisteen päähän”, kertoi Koivunen.

Nuorten ja miesten EM-telineillä mitellään siis 18.–21. elokuuta Saksan Münchenissä. Suomen nuorten riveissä nähdään Joona Reiman, Aaro Harju, Marcus Pietarinen, Aleksi Vesala (Jyväskylän Voimistelijat), Iiro Karppinen (Oulun Pyrintö) ja varalla Akseli Kauma (Sisu). Valmentajina toimivat Riku Koivunen (Sisu), Sergey Kandlin (Sisu) sekä Matti Parojärvi (JyVo).