Mansen junnujen kolmen sarjan urakka komealla mallilla – joukkue lohkonsa kakkosena poikien Superpesiksessä

Elias Pitkäsen Kouvolaa vastaan lyöntivuorossa on Iiro Koskinen, poikien Superpesiksen ottelu meni viime maanantaina Kaupissa vieraille 2–0. Taustalla Mansen Onni Kaski, Eetu Heiniluoma, Toma Heikkilä ja Samu Hakanen.

Manse PP:n junioreilla on ollut talvikaudesta asti kasassa 19 pelaajan rinki, joka ahkeroi kesällä kolmessa eri sarjassa, kun pakettiin mahtuvat poikien Superpesis, poikien Ykköspesis sekä miesten suomensarja. Alkukauden koitokset ovat sujuneet pääosin voitokkaasti näissä kaikissa.

Mansen ryhmä on reissannut Kaupin remontin vuoksi paljon vieraissa, myös kotipelejä on huhkittu vastustajien kentillä. Silti voittoja on Superpesiksessä kertynyt tähän mennessä 6/9. Ainoat tappiot tamperelaiset ovat kokeneet Hyvinkään Tahkoa sekä Kouvolan Pallonlyöjiä vastaan, jotka molemmat kuuluvat selvästi sarjan kärkijoukkoihin.

Kolme Mansen nuorta on päässyt lisäksi kokemaan ensikosketuksen miesten Ykköspesikseen Ikaalisten Tarmon paidassa, Itä–Länsi-tapahtumassa poikien riveistä nähtiin edustusta kahden pelaajan voimin.

Maanantaina 11. heinäkuuta Mansen pojat pääsivät vihdoin korkkaamaan uudistuneen Kaupin stadionin. Yleisöä oli saapunut mukavasti lehtereille ja jatkuvan reissailun jälkeen joukkueesta oli erityisen mukava pelata pitkästä aikaa Tampereella. Tällä kertaa Kouvolan Pallonlyöjät vei kuitenkin pisteet kotiin voittoluvuin 2–0 (4–2, 2–0).

”Meillä oli saumat taistella voitosta, mutta ei onnistuttu ratkaisuhetkillä. Kuitenkin jos isoa kuvaa miettii, olemme tehneet joukkueena talvesta asti oikeita asioita. Meillä on vielä tänä vuonna verrattain nuori ryhmä sarjaan, vain yksi pelaaja vanhenee kauden jälkeen, joten kyllä pitää olla tyytyväinen siihen missä nyt mennään”, kommentoi Mansen valmentaja ja pelinjohtaja Markus Wirzenius.

Poikien Superpesis jatkui tamperelaisten osalta torstaina taas kotikentällä Hyvinkään Tahkon saapuessa vieraaksi Kauppiin. Lohkojohtaja osoittautui vielä liian kovaksi palaksi isännille napaten potin numeroin 2–0 (5–3, 1–0).

”Saatiin kelpo startti omaan peliin ja rakentelimme hyvin tilannetta, mutta etenkin ottelun alussa kotiutukset eivät tuottaneet tulosta. Ensimmäisen jakson ratkaisi vastustajan tosi komea lyönti kolmosrajasta läpi. Saimme loppukirin jaksolle aikaiseksi, mutta se aivan ei riittänyt tänään”, kertasi Wirzenius.

”Toisella jaksolla nähtiin kahden vahvan ulkopelijoukkueen taistelua, kun kumpikaan ei antanut ilmaisia takatilanteita. Molemmilla kolmostilanteet olivat todella vähissä ja niistä Tahko onnistui meidän avustuksellamme tekemään tarvittavan voittojuoksun.”

”Näiden viikon kahden kamppailun jälkeen voisi yhteenvetona todeta, että ulkopelimme kestää vertailun muihin sarjan kärkipään joukkueisiin, mutta sisäpeliin pitää löytää rentous ja tehokkuus. Ratkaisupaikoissa puristetaan edelleen liikaa, jotta kärkikoitokset kääntyisivät meille.”

Mansen asettama tavoite tälle kaudelle on pelata mahdollisimman paljon ja kehittää sitä kautta yksilöitä sekä nousta puolivälieriin Superpesiksessä, joka on jaettu neljään lohkoon. Lohkojen ykköset menevät suoraan puolivälieriin, sijoille kaksi sekä kolme pelaavat karsintasarjan naapurilohkon vastaavia vastaan. Karsintasarjan voittajat jatkavat puolivälieriin.

”Itselleni tärkein tavoite on pelaajien eteenpäin vieminen sekä mahdollistaa heidän eteenpäin pääseminen pesäpallossa”, kiteytti valmentaja Wirzenius.