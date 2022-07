Pyhimyksille kelpaa vain mestaruus, miesten ykkösdivarin kausi alkaa Saintsin osalta ensi sunnuntaina

Jenkkifutis

Miesten ykkösdivisioonan kausi alkaa poikkeuksellisesti vasta heinäkuun puolivälissä, ja pelejä on runkosarjassa kullakin joukkueella kuusi. Tampere Saintsin lisäksi Spagettimaljasta taistelevat Pori Bears, sarjanousija Vantaa TAFT sekä Vaahteraliigasta pudonnut Wasa Royals.

Ennakkoasetelma kauteen on suorastaan herkullinen. Poria vastaan pyhimykset taistelivat viime vuonna hankalia pelejä, joissa tamperelaiset kirivät takaa-ajoasemasta voittoon. TAFT on kaikille divarissa kohtalaisen tuntematon ja yllätysvalmis ryhmä, Royals taas haluaa varmasti osoittaa olevansa edelleen liigatason porukka.

”Saintsin joukkue on kehittynyt ja muuttunut, kokoonpano on nuorentunut entuudestaan ja viime kaudella mukaan nousseet juniorit ovat nyt entistä isommassa roolissa. Viimeksi saavutimme täydellisen runkosarjan, joka ei kuitenkaan riittänyt takaamaan mestaruutta kotikentällä Pyynikillä. Tällä kertaa tavoitteemme on yksinkertainen: voittaa finaali”, vakuutti Saintsin luotsi Hannes Mattila.

”Puolustuksessa palaset alkavat loksahdella paikoilleen. Rosterimme on uudistunut aika paljon ja uusia pelaajia on ajettu sisään systeemiin. Myös yhdysvaltalaisvahvistus Deyleon Williamsia pyritään käyttämään nyt monipuolisemmin kuin edellisellä kaudella”, kommentoi pyhimysten puolustuksen koordinaattori Jussi Taipalmaa.

Viime syyskuussa Saintsilla oli finaalirosterissa 43 nimeä, tällä hetkellä kokoonpano on kaventunut hieman yli 30 nimeen. Pyhimykset avaavat urakkansa ensi sunnuntaina 17. heinäkuuta Royalsin vieraana Kaarlen kentällä kello 14.

Kesän ensimmäiseen kotikoitokseensa pyhimykset astelevat seuraavana lauantaina 23. heinäkuuta Pyynikin pyhätössä porilaisia karhuja vastaan alkaen kello 17.30.

Alkavalla divarikaudella pelataan siis suoraviivainen kaksinkertainen runkosarja, ja finaaliin selviytyvät suoraan kaksi parhaiten menestynyttä joukkuetta. Mestaruus ratkaistaan Spagettimaljassa elokuun viimeisenä viikonloppuna.