Jousiampujien Hällämaasto valmisteli kohti ensi vuoden suurtapahtumaa – European Masters Games saapuu Tampereelle kesällä 2023

Hällämaaston traditional-sarjan viime viikonloppuna voittanut Harri Verho (vas.) valmistautuu venyttämään jousensa, vierellä Jukka Eloranta on juuri ampunut.

Jousiammunta

Tampereella tapahtuu suuria tulevana kesänä, kun European Masters Games 2023 -tapahtuma alkaa maanantaina 26.6. ja kestää kaksi viikkoa päättyen sunnuntaina 9.7. Mukaan odotetaan arviolta 6000–8000 osallistujaa ja mittelöiden lajikirjo on todella laaja, kun ympäri Euroopan saapuville urheilijoille on tarjolla kolmisenkymmentä eri lajia.

Kirjoon kuuluu myös jousiammunta, jota tarjotaan kenttälajina eli tauluammuntana sekä maastojousiammuntana. Kun Tampere nappasi suurtapahtuman pidettäväkseen, sai Pirkanmaan Jousimetsästäjät kutsun nousta kehiin maastojousiammunnan järjestäjäksi lajin hallinnoimallaan alueella Sasissa, Tampereen kupeessa.

Kilpailupäällikön tehtäviin nostettiin Harri Verho, jolla on PJM:n jäsenistä kertynyt eniten kokemusta World Archery -sääntöjen mukaisista kisoista. Radan suunnittelijaksi tuli Suomen Jousiampujainliiton Juhani Jattu, jonka johdolla kaavailtiin rasteille paikat sekä sopivat maalit ja liikkumaurat.

Koska Pirkanmaan alueella ei ole ollut maastorataa vuosikymmeniin, seura päätti pitää tänä kesänä EMG:n esikilpailut eli Hällämaasto 2022:n, jotta talkooryhmä ehtii kerätä kokemusta tulevan tapahtuman vaatimuksista. Samalla kahden radan rakentamisurakka saadaan jaettua pidemmälle ajanjaksolle.

Hällämaaston toteuttamiseksi riitti varsin rutkasti haasteita, joten viime sunnuntaina 10. heinäkuuta käytyä kilpailua edeltäneet illat täyttyivät ahkerista talkoista. Lauantaina pistettiin viimeinenkin rasti pystyyn ja talkoolaiset olivat hommissa taas aikaisin seuraavana aamuna.

Pekka Kansanen ja Tiia Nurminen saapuivat Tampereen Jousiampujista tuomaroimaan Hällämaastossa, joka toimi samalla SJAL:n karsintana ensi syksynä pidettäviin maastoammunnan MM-mittelöihin.

Rata on suunniteltu lyhyeksi, pituutta sillä on kolmisen kilometriä, urakan kokonaiskestoksi karttui kuumana päivänä noin 4,5 tuntia. Reitti polveilee Kettukivenkankaan reunaa pitkin ylös ja alas, rastit on asetettu haastaviin kulmiin ja niitä ammutaan sekä ylämäkeen että alamäkeen. Pisimmillään ampumamatkat ovat 50 metriä traditional- ja pitkäjousilla, taljajouset ampuvat jopa 60 metrin päähän asetettuja tauluja.

Palkintojenjaon jälkeen osallistujilta pyydettiin palautetta EMG 2023:sta ajatellen. Koska viikonloppuna rasteilla taituroivat muiden muassa World Games -mestari Pasi Ahjokivi sekä EM- ja MM-tasolla Suomea monesti maastojousiammunnassa edustanut Marko Järvenpää, taustajoukkojen vihkoihin ropisi arvokkaita kommentteja, kuinka kilpailuista voisi viilata vieläkin haastavammat ja sutjakammin sujuvat.

Antton Kivioja (vas.) tarkkailee MM-karsintaan osallistuneen Timo Pirpun osumia. Pirppu voitti Hällämaasto 2022:n yleisen taljasarjan.

Esikisat on siis ammuttu ja palautetta saatu, seuraavaksi järjestävät tahot hengähtävät ansaitun hetken, jonka jälkeen samalle alueelle suunnitellaan toinen vastaava rata. Tulevana keväänä on tarkoitus aloittaa kakkosradan rakentaminen heti lumien sulettua, lisäksi ykkösrataa pitää jonkin verran muuttaa.

European Masters Gamesia varten paikalle saadaan sähköinen tulospalvelu, jonka avulla tulokset ilmestyvät nettiin näkyviin liki reaaliaikaisesti. Lisäksi kanttiinipalveluita parannetaan ja yleisölle kehitellään mahdollisuus seurata tositoimia turvallisesti muutamalla katsojien saavutettavalla rastilla.

EMG-tiimin kanssa on keskusteltu myös muista oheistapahtumista, eräs mahdollisuus on järjestää yleisölle mahdollisuus päästä kokeilemaan sekä maasto- että 3D- jousiammuntaa ohjatusti kilpailupaikalla.