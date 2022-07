TPT hiljensi Hakan tiukan taistelun viime sekunneilla, Amurin arsenaali kesätauolle sarjakolmosena

Jalkapallo

Lamminpään samettisella nurmella kohtasi kaksi palloa taiten liikuttelevaa joukkuetta viime torstaina. FC Haka Akatemia on yksi harvoista Kolmosen kauden kokoonpanoista, joka on pystynyt antamaan niin tiukkaa painetta TPT:n peliin, että hienouksia ei suuremmin ensimmäisellä jaksolla isäntien osalta nähty, vaan nahkakuulaa purettiin hieman normaalia reippaammalla tahdilla pois.

Haka loi muutamia vaarallisia paikkoja, mutta ei saanut aikaan täysosumia. Avausmaalin viimeisteli tamperelaisten Eetu Virtanen syöttökombinaation kruunuksi jo seitsemän minuutin kohdalla ja lukemissa 1–0 mentiin lopulta myös tauolle.

Toisella jaksolla puolestaan kotijoukkue onnistui työskentelemään omilla vahvuuksillaan ja pitämään palloa. Vierailijoiden Oiva Laaksonen pääsi kuitenkin tasoittamaan tilit reilun tunnin paikkeilla ja taistelu oli päättyä pistejakoon, kunnes TPT:n Amin Chouaib tykitti koitoksen viimeisestä tilanteesta 2–1-vaparimaalin ajassa 90+5.

TPT:n kausi on ollut tähän mennessä todella hyvä, ja Amurin arsenaalilla on kasassa laaja sekä laadukas rinki miehiä. Takana on nyt 11 ottelua, joista on tullut kahdeksan voittoa, kaksi tasuria ja yksi tappio. Ryhmän riveissä urakoi sopiva sekoitus nuoria sekä kokeneempia pelureita, mikä on positiivinen asia joukkueen rakenteelle.

Valmentaja Janne Malmi on saanut iskostettua tietyt perusasiat takaraivoon kaikille pelaajilleen ja jokainen kentälle mennyt kaveri on varmasti tiennyt oman tehtävänsä otteluissa. Lähes kuukauden mittaiselle kesätauolle TPT lähti sarjakolmosena.

Loppukauden tavoitteena Amurin arsenaalilla on jatkaa samaa hyvää futista, mitä on esitetty tähänkin asti ja katsoa mihin se riittää sarjataulukossa sitten kun homma on paketissa.