Saintsin naiset suuntaavat Mikkelin kaatoon lauantaina Pyynikillä – ”Nyt pitää pystyä vastaamaan haasteeseen”

Jenkkifutis

Vaahteraliigassa runkosarjan puolivälissä neljättä sijaa pitävät Tampere Saintsin naiset ottavat lauantaina tärkeän revanssin Mikkeli Bouncersista.

Pyhimysten kauden alussa asettama tavoite runkosarjan kolmossijasta on täysin mahdollinen, mutta tuolla paikalla majailee parhaillaan viikonlopun vastustaja kahden sarjapisteen kaulalla.

”Seuraava kotiottelu oikeastaan ratkaisee osaltamme paljon, siihen tulee astella todella hyvällä ilmeellä ja suunnitelmalla”, kommentoi pyhimysten päävalmentaja Mikko Aspinen edellisellä kierroksella Turku Trojansille kärsityn rökäletappion jälkitunnelmissa.

Lauantaina Pyynikin kentällä kohtaa ajatusmaailmaltaan kaksi aivan eri laidoilla toimivaa ryhmää. Mikkelin erittäin fyysinen sekä urheilullinen kokoonpano nojaa vahvasti juoksupeliin, tamperelaiset taas luottavat heittopeliin.

”Viimeksi Bouncers pääsi hieman yllättämään, mutta nyt pitää pystyä vastaamaan haasteeseen. Uskon toki, että olemme tällä kertaa paremmin valmistautuneita otteluun. Mikkelistä täytyisi saada otettua päänahka, sillä olisi suuresti merkitystä tulevia pudotuspelejä ajatellen”, tuumasi Aspinen.

Saints saalistaa kasvua neljän sarjapisteen saldoonsa, takana on siis viisi kamppailua, joista on kertynyt kaksi voittoa sekä kolme tappiota. Tehtyjä pinnoja on ropissut tähän mennessä jo lähes yhtä paljon kuin aikaisemmin koko kauden aikana.

”Aiempina liigakausina sarjassa pelaaminen on ollut meiltä enemmänkin henkiinjäämistaistelua, mutta nyt ollaan pärjätty aika hienosti, tosin saatu myös hyvä herätys siihen, että töitä on vielä paljon tehtävänä. Isoin tavoite meillä on kehittyä liigatason joukkueeksi kaikessa toiminnassa”, tiivisti päävalmentaja.