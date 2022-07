Uudistunut ja nuorentunut Spartans valmiina jahtaamaan nousupaikkaa – ”Mikään läpihuutojuttu se ei ole”

Jenkkifutis

Pirkkala Spartansin kausi kakkosdivarissa alkoi tappiollisella vierasottelulla Mikkeli Bouncersia vastaan ja voittotilinsä ryhmä sai auki seuraavan viikon kotikoitoksessa, kun kylään asteli Seinäjoki Crocodilesin kakkosjoukkue Gators.

Spartansilla on aiempien kausien tapaan tavoitteena taistella tiensä sarjan pudotuspeleihin, voittaa mestaruus sekä nousta lopulta ykkösdivisioonaan.

Viime syksynä pettymykseen päättyneen Rautamaljan jälkeen moni seuran konkaripelaaja laittoi nappulakengät naulaan ja kuluvalla kaudella onkin nuorten tulokkaiden esiinmarssin aika.

Spartansin luotsi Toni Uusitalo luottaa verrattain kokemattomaan rosteriin: ”En kyllä epäile yhtään, etteivätkö he hommaan pystyisi. Tulokkaitamme ei erota muiden joukosta, paitsi ehkä pienestä jännityksestä, joka katoaa otteluiden ja kauden edetessä.”

Kesän ensimmäisessä kamppailussa olikin jännitystä ilmassa, kun Spartans hävisi mikkeliläisille niukasti numeroin 21–24. Onnistuneella potkumaalilla Pirkkalan porukka olisi vienyt taistelun jatkoajalle, jossa ratkaisua olisi vielä voitu hakea vieraille toivottuun suuntaan.

Toisessakin ottelussa usein parjatut erikoisjoukkueet olivat avainasemassa, kun Spartansissa tulokaskauttaan tekevä Juuso Savolainen taituroi kaikki potkumaali- ja lisäpisteyritykset sisään. Ratkaisevan karkumatkan 20–12-voittolukemiin tuonut potku pamahti kohti haarukkaa noin 50 jaardin etäisyydeltä, mikä on Suomessa ja varsinkin kakkosdivarissa todella harvinaislaatuinen suoritus.

Muista alkukauden aikana ansioituneista pelaajista mainittakoon vuoden mittaiselta Pori Bearsissa vietetyltä visiitiltä palannut laitahyökkääjä Joni Riihelä, joka säväytti Mikkeliä haastamassa kahdella maalillaan, sekä Spartansin mestaruuskaudella pelinrakentajan tontilla urakoinut Eemi Huhtinen, joka tarjosi panoksensa Seinäjoen kaatoon poikkeuksellisesti takapuolustajan paikalla kirjaten tililleen kaksi syötönkatkoa.

Spartansin Edgar Sarelainen (vas.) ja Arttu Hanhisalo jahtaamassa voitokkaassa kotiottelussa seinäjokelaisten Timi Hietalaa (42).

Kakkosdivarin vähäinen ottelumäärä takaa, ettei helppoja koitoksia ole loppukaudestakaan luvassa. Jokaisen kamppailun panos on pudotuspelien sekä kotiedun saavuttamiseksi merkittävä ja tämän tietää myös jokainen vastustaja.

Kahtena edellisenä vuonna finaaliin eli Rautamaljaan yltäneet spartalaiset jahtaavat kirkkainta palkintoa tänäkin kesänä. Keskeisenä tavoitteena on lisäksi pääsy porrasta ylemmäksi ykköseen. Aiemmin Pirkkalan ryhmä on kieltäytynyt nousupaikasta, tilanne on kuitenkin muuttunut.

”Sarjajärjestelmän uusiutuminen ja Spartansin organisaation kasvaminen mahdollistavat nyt nousun. Toki kakkosdivisioonan taso on noussut viime vuosista, joten mikään läpihuutojuttu se ei ole”, kommentoi päävalmentaja Uusitalo.