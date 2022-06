Sisulla kova edustus kilpa-aerobicissa kotona ja ulkomailla, viikonloppuna edessä Portugalin MM-haasteet

Kilpa-aerobic

Tampereen Sisun edustajille ropisi useita mitalisijoja, kun Valkeakoskella miteltiin kilpa-aerobicin Suomen mestaruuksista toukokuun loppupuolella.

Naisten sarjan yhteisjoukkueessa Sisun Lumi Vahteristo ja Auli Ollila sekä Jyväskylän Naisvoimistelijoiden Nea Hukkanen toivat tamperelaisten osalta seurahistorian ensimmäiset aikuisten SM-mitalit nousemalla toiseksi pistein 19,350.

”Haastavan kauden jälkeen ollaan tyytyväisiä onnistuneeseen suoritukseen sekä hopeiseen mitaliin. Nautittiin lavalla täysillä, näytettiin meidän tämän hetken paras suoritus”, kertoivat tytöt kisan päätyttyä.

Nuorten 15–17-vuotiaiden sarjassa sisulaiset kahmivat neljä mitalisijaa. Tyttöjen yksilöissä peräti kolme urheilijaa lähti alkukisan jälkeen samoilla pisteillä finaaliin paikoilta 2–4. Sisun Anni Pulkki sai tehtyä valovoimaista työtä saavuttaen hopeaa Turun Urheiluliiton Hilda Laaksosen napatessa mestaruuden.

”Pystyin parantamaan suoritusta paljon karsintaan verrattuna. Finaali oli varma ja onnistunut, pystyin myös nauttimaan lavalla”, tuumasi Pulkki.

Poikien sarjassa nuorten MM-kisoihin suuntaava Sampo Nousiainen oli tyytyväinen panokseensa, joka toi Suomen mestaruuden potilla 19,600. Parisarjassa Sampo ja Anniina Nääppä saavuttivat niin ikään kultaa.

Joukkueissa Anni Pulkki, Anniina Nääppä ja Sampo Nousiainen lähtivät tavoittelemaan mestaruutta, mutta yksi vaikeusliike jäi vajaaksi, jolloin TuUL:n kokoonpano kiilasi ohi.

Seuraavaksi Nousiainen, Nääppä sekä Pulkki matkustavat Guimaraesiin Portugalissa 10.–12. kesäkuuta pidettäviin nuorten MM-kisoihin, joissa Sisulta on edustus kolmessa sarjassa: trio, pari sekä junioreiden yksilö.

Kolmikon valmistautuminen Portugalin haasteisiin on sujunut hyvin, he odottavat innoissaan MM-areenalle pääsyä. Tärkeänä tavoitteena Sisun taitureilla on tehdä kauden paras suoritus.