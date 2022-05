Akaa Futsalin valmentaja Sergio Gardelli sekä kapteeni Jussi Nyström siirtyvät luotsaamaan maajoukkuetta

Futsal

Jyväskylästä ponnistava Kampuksen Dynamo kaatoi espoolaisen GFT:n tänä sunnuntaina maalein 4–2 ja nappasi samalla miesten liigan finaalisarjan sekä Suomen mestaruuden nimiinsä suoraan voitoin 3–0 (6–1, 7–2, 4–2).

Viime viikonloppuna Kemissä pelattiin puolestaan liigan pronssiottelu, jossa kohtasivat FC Kemi ja Akaa Futsal. Tasaisessa kohtaamisessa kotijoukkue oli lopulta nälkäisempi, ja pokkasi pronssiset mitalit kaulaansa luvuin 5–2 (2–0).

Akaan leijonien kausi päättyi siis neljänteen sijaan, joten joukkue on taistellut Suomen neljän parhaan joukkoon nyt peräti kuutena vuonna peräkkäin. Tältä pohjalta on hyvä ponnistaa kohti tulevaisuutta ja kultaunelmaa.

”Ensi syksynä pääsemme muuttamaan uuteen Akaa Areenaan, se on seuralle hieno mahdollisuus. Saamme vihdoin kunnon katsomon futsalpeleihin. Sitä kautta uskon, että saamme koko lajille uudenlaisen nosteen alueella”, kertoi Akaa Futsalin puheenjohtaja Tero Kivistö.

”Ensi kauden joukkueen rakentaminen on hyvällä mallilla, pian pääsemme julkaisemaan myös uuden päävalmentajan sekä uusia pelaajasopimuksia. Kultaunelmasta emme tingi, vaan päinvastoin jokainen tappio tekee organisaatiosta entistä vahvemman”, vakuutti Kivistö.

Gargelli ja Nyström maajoukkueen peräsimeen

Pronssitaisto oli samalla akaalaisvalmentaja Sergio Gargellille tällä erää viimeinen leijonapaitojen peräsimessä. Gargelli valittiin aiemmin miesten futsalmaajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi, ja hommat pestissä alkavat pian.

Uransa Akaan paidassa lopetti lisäksi kapteeni Jussi Nyström, joka urakoi komeat 263 peliä seurassa. Hurjasta laukauksesta ja sitkeästä taistelustaan tunnettu Nyström vie jatkossa osaamistaan myös maajoukkueelle, sillä hän aloittaa Gargellin valmennustiimissä.

”Paljon on lajilta saatu vuosien varrella. Ystäviä, kavereita ja lapselle kummisetä. Nyt on enemmän aikaa olla perheen kanssa, ja on tietysti kiva päästä jatkamaan lajin parissa. Meillä tulee hieno projekti maajoukkueen kanssa”, Nyström kommentoi pronssiottelun jälkeen Ruutu+ -kanavan lähetyksessä.