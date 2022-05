Iskun pojat palasivat parketeille SM-haasteiden mitalisateeseen, sitkeä uurastus tuotti hienon hopeasaaliin

Lentopallo

Rantaperkiön Iskulta nähtiin kuluneen kauden SM-sarjoissa kaksikin ryhmää B-pojissa sekä yksi A-ikäluokan pojissa. Kahtena edellisenä keväänä finaalit olivat peruuntuneet, joten innostus pelikentille oli nyt erityisen kovaa.

Iskun B-poikien punainen (05–06 syntyneet) ja valkoinen (06–07 syntyneet) kokoonpano matkustivat huhtikuun loppupuolella Kempeleen Linnakankaan koululle, jossa kokoontui sarjan 12 parasta joukkuetta. Punaiset iskulaiset veivät aiemmin pelatun välieräturnauksen ja lähtivät finaaliin rankingin kärkipaikalta.

Punaiset paukuttivat Kempeleellä alkulohkonsa voittoon, JyväsLentis oli toinen, Iskun valkoiset kolmas. Punaiset kaatoivat puolivälierässä PuMa-Volleyn sekä välierässä Vaasan Kiiston. Finaalissa vastaan asettui Kempele, joka sai paikalliset kannattajansa mahtavasti liikkeelle, kohtaamista saapui seuraamaan 430 katsojaa ja tunnelma oli katossa.

Avauserä oli tasainen, mutta kääntyi niukasti isännille. Toisessa erässä Kempeleen laajempi materiaali alkoi näkyä, ratkaisijoita löytyi monelta paikalta ja Iskun avainpelaajilla oli hankalampaa. Suomen mestaruus valui vääjäämättä Kempeleelle lukemin 2–0 (26–24, 25–14) ja Isku pokkasi siis hopeiset mitalit. Iskun valkoinen ryhmä sijoittui lopulta yhdeksänneksi.

Isku taas järjesti A-poikien finaaliturnauksen 29.4.–1.5. Tampereella kahdeksan kokoonpanon kesken. Kotijoukkueen runko koostui 02–04 syntyneistä pelureista täydennettynä B-ikäisillä.

Isku voitti lohkonsa Kaukajärven parketilla kaatamalla Puijo Wolleyn, Oulunsalon Vasaman sekä Lempo-Volleyn. Välierissä Isku nuiji Nurmon Jymyn tylysti 2–0 (25–13, 25–13), Salon Viesti oli vielä tylympi PuWoa kohtaan luvuin 2–0 (25–6, 25–6).

Kovia tekijöitä riveihinsä saanut Viesti asteli finaaliin ylivoimaisena suosikkina, tästä huolimatta tamperelaiset suuntasivat koitokseen ennakkoluulottomasti ja pistivät vastustajansa todelliseen pinteeseen.

Kotiyleisö kannusti Kaukajärven vapaa-aikatalon lehtereillä suorastaan hurmiossa ja sai aikaan loistavan tunnelman. Isku taisteli viimeiseen asti minkä rahkeista riitti, mutta voitto ja mestaruus kääntyivät Salon Viestille numeroin 2–0 (26–24, 25–22).

Parin keskeytyneen kauden jälkeen kaikki pääsivät kuitenkin toteamaan Rantaperkiön Iskun junioreiden erittäin korkean tason kaudella 2021–22. Iskun valmennusjohdon mukaan menestyksen yksi tärkein kulmakivi on nuorten into treenata ja tehdä kovaa työtä saavutusten eteen. Poikien motivaatio ja aktiivisuus on ollut esimerkillistä läpi harjoituskauden.