Tampereen hurjat kahmivat tuttuun tapaan leijonanosan Suomen EM-saaliista, Kroatian kisoista irtosi kaikkiaan viisi mitalia

Taekwondo

Suomen maajoukkue saavutti yhteensä kaksi kultamitalia, yhden hopean ja kaksi pronssia Kroatian Porečissa 26.4.–1.5. pidetyissä ITF taekwondon EM-kisoissa. Viidestä mitalista peräti neljä matkasi tamperelaisten urheilijoiden palkintokaappeihin.

Mira Sjövall otteli Euroopan mestariksi naisten alle 68 kilon sarjassa. Nyt uudessa painoluokassa ensimmäistä kertaa otelleen Miran kovin taistelu nähtiin semifinaalikierroksella, jossa haastajaksi asteli slovenialainen, potkunyrkkeilynkin puolella meritoitunut Larisa Žagar Šlemensek.

Hienosti finaaliin pistein 3–1 edennyt Mira kaatoi mestaruuskamppailussa Romanian Adelina Mihain kaikin tuomariäänin 4–0. EM-kulta oli Sjövallin toinen henkilökohtainen arvokisamitali aikuisissa. Edellisen vuoden kisoista Mira nappasi mukaansa EM-hopeaa.

Juniorisarjoista Sjövall on kahminut kaikkiaan neljä Euroopan mestaruutta sekä kaksi MM-kultaa. Seuratasolla Mira edustaa tamperelaista Black Eagle Taekwon-Doa. Hän on kilpaillut lisäksi potkunyrkkeilyssä lajin korkeimmalla tasolla. Paras saavutus potkunyrkkeilykehissä on toistaiseksi alle 65-kiloisten MM-pronssi vuodelta 2021.

Tampereen Taekwon-Don Kalle Kivioja haki palkintokaappiinsa jo neljännen Euroopan mestaruuden miesten voimamurskauksessa.

Tuoreena Euroopan mestarina tuuletti myös Tampereen Taekwon-Do seuran Kalle Kivioja, joka vei neljännen kultansa voimamurskauksessa. Kivioja oli kilpailun ainoa täyden sarjan onnistuneesti suorittanut urheilija. Kallella on neljän EM-kullan (2016, 2018, 2019 ja 2022) ohella kaksi MM-hopeaa (2017, 2019).

Monilahjakas Kivioja mittelee kiekonheitossakin, jossa viime kauden paras tulos oli Kalevan kisojen finaalin 7. sija ja tämän vuoden SM-hallikisoista tarttui puolestaan kaulaan hopeaa.

Kroatiassa palkintokorokkeelle tiensä raivasivat vielä Tampereen Taekwon-Don Karoliina Kivioja ja Black Eagle Taekwon-Don Jukka Holmén. Kivioja nappasi naisten voimamurskauksen kovatasoisessa sarjassa hopeaa, joka on Karoliinan toinen arvokisamitali. EM-pronssi irtosi 2019 Sarajevossa.

Holmén taisteli pronssille miesten alle 78 kilon ottelusarjassa. Tie nousi pystyyn semifinaalissa, jossa vastustajaksi asettui kultaa lopulta voittanut irlantilainen Bartosz Bien. Tämä oli Jukalle uran toinen henkilökohtainen arvokisamitali, edellinen EM-pronssi tuli 2018.

Sinivalkoisten viidennestä mitalista vastasi Heta Nieminen Helsingin Yliopiston Taekwon-Don riveistä saavuttaen pronssia naisten 3. danin liikesarjoista. Maajoukkue osallistui Kroatian koitoksiin kaikkiaan 19 urheilijan voimin.

”Neljän päivän aikana koettiin paljon riemua ja pari karvasta pettymystä. Hienosti yhteen hitsautunut ryhmä teki lopulta erinomaisen tuloksen. Viisi mitalia, joista kaksi kultaista, on huikea saldo. Ja lisäksi oli monta urheilijaa, jotka jäivät juuri mitalien ulkopuolelle. Tästä on hyvä jatkaa töitä meidän edustajien kanssa”, kommentoi Suomen maajoukkueen tamperelainen päävalmentaja Joonas Helassalo.