Tampereen Pyrinnön pojilla saumat useampaan Suomen mestaruuteen, viikonloppuna edessä välierien sekä finaalien jännäreitä

Koripallo

Pyrintö urakoi upean tempun U19-poikien SM-kevään aikana, kun pitkään viidennellä sijalla juuri pudotuspeliviivan alla sinnitellyt porukka kirmasi loppusuoralla runkosarjan voittajaksi. Näin sarjan kärkipään äärimmäisen tiukassa kamppailussa taakse jäivät Omnia Basketball Akatemia, Kouvot, Raiders ja Tapiolan Hongan kokoonpano.

”Ennen runkosarjan viimeistä kuutta peliä tilanne oli meidän osalta varsin selvä. Kärkiviisikko oli niin tasainen, ettei mahdollisuutta kovin moneen kömmähdykseen ollut. Meidän tuli käytännössä voittaa viisi kuudesta taistelusta päästäksemme neljän parhaan joukkoon. Näistä kuudesta koitoksesta neljä oli vielä sarjan kärkinelikon ryhmiä vastaan”, kertasi Pyrinnön päävalmentaja Santeri Liljeberg.

Mainituissa kärkikahinoissa tamperelaiset kaatoivat Hongan luvuin 89–77, Kouvot 73–70, Omnian 82–49 ja viime lauantaina Raidersin pistein 81–58. Lauantaina 7. toukokuuta Pyynikin palloiluhallissa kello 15 alkavissa välierissä Pyrintö kohtaa uudelleen Raidersin.

”Otettiin alkuvuodesta suuria askelia eteenpäin etenkin puolustuspäässä ja onnistuttiin kasvattamaan itseluottamusta omaan tekemiseen peli peliltä. Tuloksena oli seitsemän voiton putki runkosarjan päätteeksi ja runkosarjan voitto. Tästä on hyvä lähteä levollisin, joskin odottavin tunnelmin kohti välieriä”, tuumasi luotsi Liljeberg.

Pyrinnön U17-pojat ehtivät juhlia Suomen mestaruutta huhtikuun alkupuolella. Pian selviää, nouseeko kultapokaali seuralle muissakin sarjoissa.

Vielä pidemmälle Pyrintö on ehtinyt edetä U16-poikien SM-sarjassa, jonka finaaleissa tamperelaiset haastavat Helsingin Namikan, ensin vieraissa tänä lauantaina, sitten kotona Pyynikillä sunnuntaina. Välierissä Pyrintö pudotti Torpan Pojat voitoin 2–1.

”Välieräsarja oli kyllä hieno. Ensimmäisessä pelissä ei päästy parhaaseen suoritukseen ja hävittiin avauspuolisko 20 pisteellä, mutta toisessa osassa napattiin taisteluvoitto ja kolmannessa oltiin jo selvästi edellä. Ei puristettu siinä vaiheessa enää liikaa mailaa, vaan nautittiin pelaamisesta joukkueena. Tehtiin jälleen nousujohteinen työ, kuten runkosarjassa”, kommentoi Pyrinnön U16- ja U15-ryhmien päävalmentaja Artem Khvorost.

”Tekemisen taso on kelpo mallilla, puolustetaan tiukasti ja juostaan kenttää. Ollaan panostettu paljon fysiikkavalmennukseen, kun pohja on kunnossa, se kantaa hedelmää. Finaalivastustaja on meille erinomainen haaste, Helsingin Namika ei ole hävinnyt kaudella vielä kertaakaan. Edelleen pelataan jakso kerrallaan ja nostetaan koko ajan suoritustasoa.”

Pyrinnöltä nähtiin komea kasvutarina ja nousu pudotuspeleihin myös U15-poikien valtakunnallisessa sarjassa eli Robert Petersen Cupissa, jonka lopputurnaus pidetään 13.–15. toukokuuta Kaarinassa.

”SM-sarjapaikka on siis käytännössä varmistettu ensi kaudeksi. Meillä on pudotuspeleissä mielestäni mahdollisuudet ottaa voittoja, toki mennään jälleen yksi ottelu kerrallaan eli samalla periaatteella tässäkin ikäluokassa”, kertoi Khvorost. ”Hieno nähdä, kuinka pelaajat ovat kehittyneet ja menneet henkilökohtaisella tasolla eteenpäin. Se on kuitenkin tärkein juttu koko tässä projektissa.”