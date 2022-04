Classicin nuoret urakoivat suvereenin matkan Suomen mestaruuteen – ”Kultamitali kaulassa jokainen pelaaja tunsi itsensä merkitykselliseksi”

Salibandy

T18-nuorten SM-sarjan mestaruuden saalistaneen Classicin kauden tulokset puhuvat selvää kieltä: voitot karsintasarjassa 12/12 murskaavalla maalierolla 98–12, runkosarjassa kaadot 15/16 edelleen kovimmalla maalierolla 93–36, pudotuspeleissä voitot 6/7 ja finaaliottelut kotiin suoraan 2–0.

Classic taipui koko kaudella siis vain kahdesti tappioon, kerran runkosarjassa luvuin 3–5 EräViikingeille, kerran välierissä SaiPalle maalein 3–6. Finaaleissa tamperelaiset hallitsivat kenttää kukistamalla SBS Wirmon lukemin 5–1 sekä 3–0.

Classicin tyttöjen asettamat tavoitteet riemukkaasti päättyneelle kaudelle olivat harjoittelun vaatimustason nosto, paras yhteishenki sekä mestaruus.

”Kaikki tavoitteet myös täyttyivät ja koronan pilaamat pari aiempaa kautta saivat nyt hieman laastaria kultaisen mitalin muodossa”, nautti Classicin päävalmentaja Jarkko Rinne. ”Joukkueemme pallollinen viisikkopeli on ihastuttanut katsojia läpi kauden ja tasainen kolmen viisikon peluutus on vienyt vastustajista mehut.”

”Joukkue on isompi kuin minä, mutta pienempi ilman minua. Siinä meidän motto, joka on ohjannut tyttöjä suuresti kauden mittaan. Ryhmä on täynnä huippuyksilöitä, mutta yhteistyö vaihtuvin pelipaikoin ja ketjukaverein on kasvattanut kokoonpanon täysin ylivoimaiseksi kyseisessä ikäluokassa”, tuumasi Rinne.

”Kultamitali kaulassa jokainen pelaaja tunsi itsensä merkitykselliseksi saavutuksen edessä ja se on täydellinen lopetus kaudelle Family-brändin hengessä.”