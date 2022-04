Miesten futsalin Ykkönen paketissa – kolme pirkanmaalaista pysyi sarjassa, Ilves putoaa taas porrasta alemmaksi

Futsal

Miesten Ykkösen kevät päättyi Vehmaisten Urheilijoiden ja PP-70:n osalta keskinäiseen paikalliskamppailuun Tesoman palloiluhallilla lauantaina 2. huhtikuuta. Samalla ratkaistiin Tampereen herruus tämän kauden osalta. Valtikka meni tällä kertaa VehU:lle, joka onnistui peittoamaan PeePeen purppurapaidat maalirikkaassa ja tiukassa taistossa lukemin 7–6.

VehU:n sijoitus kaudella 2021–22 oli lopulta neljäs. Pirkanmaan porukoista PJK teki parhaan tuloksen päätyen sarjataulukon kolmoseksi kahden pisteen erolla Vehmaisten miehiin. Tässä auttoi viimeisen kierroksen täysi potti, kun Pirkkalan Klubi kaatoi vaikeaa kasvua läpikäyvän Ilveksen tylyin luvuin 5–0. PP-70 puolestaan säilytti sarjapaikkansa turvallisella kahdeksannella sijalla.

FC Kiisto nousee liigaan ja AS Moon jatkaa otteluita vielä liigakarsinnoissa Alastaron Urheilijoita vastaan. Tässä vaiheessa raahelainen AS Moon on niskan päällä vietyään karsintojen avauksen maalein 9–4. FC OPA, SC Riverball sekä jumboksi jäänyt Ilves FS putoavat Kakkoseen.

Liigasta Ykköseen putoaa JoSePa, joten tulevalla kaudella kokoonpanot pääsevät reissaamaan myös Keski-Suomeen. Kakkosesta putoajien tilalle paikkansa lunastivat EBK Espoosta, Sääripotku Kokkolasta sekä TP-49 Toijalasta. Syksyä odotellessa.