Kultaisen erän kantti takasi Iskun juhlat – ”Mestaruus on aina mestaruus, kaikki sitä yrittää, mutta harva sen voittaa”

Lentopallo

Rantaperkiön Iskun naisten edustus kamppaili kuluneena viikonloppuna ykkössarjan mestaruudesta Vaasan Kiistoa vastaan. Tamperelaiset taipuivat vieraissa finaalien avaustaistossa luvuin 1–3 (14–25, 25–17, 21–25, 22–25), mutta tasasivat tilit seuraavana päivänä Kaukajärven parketilla lukemin 3–1 (25–17, 25–19, 24–26, 25–21).

Voittojen ollessa tasan siirryttiin ratkaisevaan kultaiseen erään, jonka Isku nappasi nimiinsä pistein 25–19. Joukkueen historiallisen menestyksekäs urakka sai arvoisensa päätöksen, kun tamperelaisten kaulaan pujotettiin kultamitalit. Iskun naiset eivät hävinneet yhtäkään koitosta kotisalissaan, joten taika säilyi sarjan loppuun asti.

”Mestaruus oli todellakin ansaittu, mutta ei se tullut missään tapauksessa helpolla. Joukkueemme venyi pudotuspeleissä uskomattomiin suorituksiin, varsinkin kotiotteluissa”, kehui Iskun päävalmentaja Jari Tolvanen ylpeänä omiensa saavutuksesta.

”Finaalisarjassa naiset osoittivat lujuutensa, he eivät hätkähtäneet vierastappiota, vaan näyttivät Kaukajärvellä kaapin paikan vaasalaisille. Mestaruus on aina mestaruus, kaikki sitä yrittää, mutta harva sen voittaa”, pokkasi Tolvanen.

Rantaperkiön ryhmä taisteli pyhänä jokaisesta pallosta esittäen yleisölle ja etäkannattajille laadukasta lentopalloa. Finaaliottelua seurasi paikan päällä 219 katsojaa sekä livelähetyksen välityksellä noin 300 silmäparia.

Heikkoa lenkkiä ei tamperelaisten kenttäpuoliskolta sunnuntaina löytynyt. Iskun kapteeni ja ottelun parhaimpana palkittu Camilla Lehto pamautti tililleen komeat 27 pistettä, Tiia Virta tehtaili 16 pistettä sekä Karoliina Viitaniemi 15 pinnaa.

”Nyt tuntuu älyttömän hyvältä. Vaikeuksia on ollut läpi kauden, mutta rosterimme laajuus ja laadukkuus on mahdollistanut tähän pisteeseen pääsemisen. Jokaista pelaajaa on tarvittu, jokainen on antanut varmasti kaikkensa parketilla”, kommentoi Karoliina Viitaniemi.

”On hienoa huomata, että kova työ on tuottanut tulosta. Tiputettiin monta liiganousua tavoitellutta porukkaa ja ollaan itse mestareita. Vielä päästään mittaamaan meidän tasoa tällä kaudella, kun aloitetaan liigakarsinnat tulevana viikonloppuna.”