Pirkanmaan miehet etenivät jatkoon vakuuttavin ottein, Lempo sekä Isku eivät antaneet vastustajille erääkään

Lentopallo

Lempo-Volley ja Rantaperkiön Isku viilettivät miesten ykkössarjan välieriin kumpikin puhtain voitoin. Lempo kaatoi Karhulan Veikot ensin lauantaina vieraissa Kotkassa luvuin 3–0 (25–18, 25–15, 25–19) sekä sunnuntaina Hakkarin parketilla Lempäälässä numeroin 3–0 (25–21, 25–21, 25–19).

Isku päihitti puolestaan Sammon Pielavedellä lukemin 3–0 (25–22, 25–18, 25–19) ja seuraavaksi Pyynikillä 3–0 (25–21, 25–17, 25–23). Puolivälierät menivät pirkanmaalaisten nimiin siis 2–0, samalla päättyi Veikkojen sekä Sammon kausi.

Lempäälän kokoonpanon toinen pudotuspeli oli selvästi avausta tiukempi. KaVe kasasi itsensä hienosti ja haastoi tosissaan Lempoa, joka teki lopulta tarvittavan kentällä. ”Sisäfilettä ei pystytty tarjoamaan kotiyleisölle, mutta kuitenkin ihan perus arkilounas ja se riitti voittoon”, kuvaili Lempon luotsi Tuomas Alatalo.

”Sampo pisti ihan komeasti kampoihin, voitto ei tullut missään nimessä helpolla. Pelasimme toki itsekin hyvin”, kommentoi Iskun päävalmentaja Heikki Kosonen.

”Meidän joukkueen torjunta-puolustuspeli toimi hienosti, hyökkäys myös, syöttöön voisi saada hieman varmuutta lisää. Ykkös- ja kakkoskosketusten merkitys on tässä lajissa todella iso, ja niissäkin ollaan kehitytty koko ajan paremmaksi.”

Lempo saa ensi lauantaina 26. maaliskuuta kello 17 alkavissa välierissä haastajakseen Iskun, joten vuorossa on pudotuspelien osalta harvinaista paikallisherkkua. Toisena välieräparina mittelee Kyyjärven Kyky–Murikat.

”Todella kova ryhmä tulee nyt vastaan. Lempo on runkosarjan voittajana ennakkosuosikki, mutta on meilläkin sanamme sanottavana. Pienet ovat marginaalit, jatkoon menee se porukka, joka saa pidettyä otteet tasaisina. Voitosta lähdetään tietysti taistelemaan. On näitä otteluita kyllä mahtava pelata, ja toivottavasti myös katsella, joten eipä muuta kuin tuvat täyteen lauantaina Pyynikillä sekä sunnuntaina Hakkarissa”, vinkkasi Kosonen.