Koovee piti paikkansa U20-junnujen SM-sarjassa – ”Nämä ovat hyviä jätkiä niin kaukalossa kuin sen ulkopuolella”

Jääkiekko

Viime kaudella Koovee nousi alle 20-vuotiaiden Mestiksen alkusarjan kakkossijan myötä ikäluokan SM-jatkosarjaan ja sai lopulta suoran paikan kuluvalle SM-kaudelle muun muassa Ilvestä sekä Tapparaa haastamaan.

Syksyn taistoissa Koovee jäi 19. sijalle, joten joukkueen tie vei alempaan jatkosarjaan, jonne matkasivat myös pykälän verran ylemmäksi pelanneet tupsukorvat. Kirvesrinnat puolestaan jatkoivat yhdeksänneltä paikalta varsinaiseen SM-sarjaan.

Kausi on nyt paketissa kevään seitsemänneksi tulleen Kooveen ja maalieron turvin viidenneksi ohi Kiekko-Espoon yltäneen Ilveksen osalta. Muutamilla kokoonpanoilla on vielä otteluita jäljellä, mutta ne eivät tule muuttamaan tamperelaisten sijoituksia.

Alemman jatkosarjan neljässä paikallistaistelussa Koovee veti pidemmän korren kolme kertaa luvuin 4–0, 4–2 ja 7–3, Ilves nappasi ensimmäisen kohtaamisen nimiinsä numeroin 5–3.

"Pystyttiin pelaamaan ihan nousujohteinen kausi, saatiin aikaan erittäin positiivinen loppusuora helmikuun alun jälkeen. Sarjahan oli tauolla yli kuukauden ja se tuotti hieman haasteita, mutta pääsimme treenaamaan Koulukadun jäällä pari kertaa viikossa ja pojat sitoutuivat upeasti tehtyyn työhön", kertasi Kooveen vastuuvalmentaja Ari Ala-Marttila.

"Olen oikein tyytyväinen meidän pelaajiin, nämä ovat hyviä jätkiä niin kaukalossa kuin sen ulkopuolella, ja pilke säilyi aina silmäkulmassa. Toivottavasti ryhmän runko pysyy kasassa myös ensi kaudelle."

Luotsi Ala-Marttila haluaa mainita erityisesti vielä joukkueen loistavan huollon, Jari Lambergin sekä Markku Kauniston:

"Parivaljakko on huoltanut Kooveen U20-junnuja yhteensä huikeat yli 50 vuotta. He ovat tosi isossa roolissa siinä kuinka hyvä jätkillä on täällä olla, kaikki asiat hoituu. He ovat aina ensimmäisenä paikalla tekemässä arvokkainta hommaa tässä joukkueessa, suurella sydämellä."