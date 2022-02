Tapparan U18-poikien täyden kympin suora oli hilkulla – ”Haluamme palata heti takaisin voittokantaan”

Jääkiekko

Tappara ehti venyttää voittosuoransa yhdeksän ottelun mittaan alle 18-vuotiaiden nuorten SM-sarjassa, ennen kuin vahvaan vireeseen päässyt jumbojoukkue Kiekko-Vantaa katkaisi tamperelaisten kiidon Tesomalla lauantaina 19. helmikuuta maalein 6–3.

Edellisenä päivänä Tappara oli kaivanut sarakkeeseensa sen yhdeksännen kaadon TPS:n junnujen kustannuksella Hakametsässä loppuluvuin 3–2.

Vaikka vantaalaiset sinnittelevät vielä kevätkauden viimeisenä, oli viime lauantain saalis ryhmälle jo viides täysi pistepotti peräkkäin. Kirvesrinnat puolestaan pitivät tappiosta huolimatta paikkansa sarjakolmosena.

”Kiekko-Vantaa oli tällä kertaa valmiimpi pelaamaan, siitä hatunnosto vastustajalle, he tekivät ison työn pisteiden eteen. Tuo meidän yhdeksän voiton putki oli kyllä kova taisto, johon mahtui paljon maalin pelejä”, kommentoi Tapparan vastuuvalmentaja Kasperi Saarinen.

”Meillä on sitoutunut joukkue, jolla on suuri nälkä mennä eteenpäin. Tärkeintä on, että peli paranee koko ajan. Toki haluamme palata takaisin voittokantaan heti, se on ehdottomasti tavoite tulevana viikonloppuna.”

Kirvesrinnat kohtaavat seuraavaksi sarjan neljäntenä vaanivan KalPan lauantaina Kuopiossa sekä yhdeksännellä sijalla majailevan Kärpät sunnuntaina Oulussa.