Vehmaisten Urheilijat kukisti Kosovan toistamiseen, keskiviikkona vuorossa paikallistaisto Ilveksen vieraana

Futsal

Turkulaisen KF Kosovan kotikenttä Samppalinna on ollut tiukka paikka vierailijoille miesten Ykkösen kaudella. Riehakkaan ja runsaan kotiyleisön kannustama Kosova on joutunut luovuttamaan pisteet vain kahdelle sarjan kärkijoukkueelle, FC Kiistolle sekä AS Moonille.

Lauantaina 12. helmikuuta Vehmaisten Urheilijat liittyi voittajien kerhoon kaatamalla Kosovan vieraissa luvuin 2–1 (1–0). Ratkaisevan maalin iski Ati Mäkelä vapaapotkusta trillerin loppuminuuteilla. Taistelun avausosuman upotti VehU:n Eero Hermikoski.

Edellisenä viikonloppuna sarjan tämän hetken paras pirkanmaalaisporukka huhki kaksi kotipeliä Kaupissa vaihtelevalla menestyksellä. Tuolloin VehU joutui lähtemään urakkaan kokoonpanoilla, joista uupui ykköskastin ukkoja puolitoista kentällistä johtuen maajoukkueleirin, loukkaantumisten sekä jalkapallotoiminnan aiheuttamista poissaoloista.

Lauantaina 5. helmikuuta HIFK oli kotijoukkueen pihdeissä avausjakson. VehU pystyi luomaan kymmenkunta tekopaikkaa, mutta tauolle mentiin kiikarilukemissa. Maalitilanteet kilpistyivät huonoon tuuriin, heikkoon viimeistelyyn ja ehkä eniten HIFK:n kokeneen maalivahdin Matias Marjanderin erinomaisiin torjuntoihin.

Toinen jakso oli tasaisempi, mutta isäntien hallinnassa mentiin edelleen, kunnes tamperelaiset siirtyivät 1–0-johtoon Joonas Rantalan komealla laukauksella suoraan ilmasta kulmapotkutilanteessa.

Lisäosumia ei tullut muutamasta hyvästä paikasta huolimatta ja viimeiset kuusi minuuttia sujuivat niukkaa johtoasemaa varjellessa, kun vastustaja prässäsi ilman vahtia. Isäntien puolustus toimi mallikkaasti, joten tärkeät pisteet jäivät Tampereelle.

Sunnuntain vieraaksi saapui sarjakärki FC Kiisto Vaasasta. Avausjaksolla Kiiston hallinta oli kiistämätöntä ja taukotulokseksi repesi tylysti 0–5.

Toiselle jaksolle asteli sisuuntunut VehU, joka nosti veskari Valtteri Kannoston kentälle ja onnistui 5–4-asetelmalla pitämään palloa sekä rakentamaan tilanteita. Valitettavasti viimeistely ontui lauantain tapaan, mutta vastustajakaan ei saanut kuin yhden lisämaalin, näin ottelu meni vaasalaisten nimiin 6–0.

Seuraavaan koitokseensa Vehmaisten miehet suuntaavat keskiviikkona 16. helmikuuta sarjan kolmannelta sijalta, kun taulukon viimeisenä majaileva Ilves FS isännöi paikalliskamppailua Kaupissa kello 18.30 alkaen.