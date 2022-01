Rantaperkiön Iskun naiset pelaavat lentopallohistoriansa vakuuttavinta kautta – ”Jokainen tekee tätä taatusti rakkaudesta lajiin”

Lentopallo

Päävalmentaja Jari Tolvasen luotsaama Iskun naisten edustus porskuttaa vahvasti ykkössarjan kärkipaikalla. Joukkueen kauden saldo on upea, kun kuudestatoista ottelusta voitettuja taistoja on kirjattu viisitoista.

Ainoan tappionsa Isku on kokenut liiganousua havittelevalle oululaiselle Ettalle lokakuun lopulla, tuosta eteenpäin tamperelaiset ovat hallinneet yhdeksän koitoksen voittoputkessa.

Ykkössarjan taso on todella kova ja useat kokoonpanot ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa liiganousuun. Iskun tavoitteena on esittää koko kausi laadukasta lentopalloa, minkä jälkeen nähdään mihin sijoituksiin on mahdollista yltää.

”Kokeneiden ja nuorten pelaajien symbioosi on kehittänyt joukkueen pelitavan erittäin yhtenäiseksi ja jokaisen ottelun voitosta kamppaillaan sitkeästi”, kehui päävalmentaja Tolvanen.

Yhtä juhlaa kuluva kausi ei ole silti ollut, vaikka tulokset kertovat eri tarinaa. Iskun harjoituksia ovat varjostaneet pienet loukkaantumiset sekä vallitseva koronatilanne.

Kaikesta huolimatta treeneissä on pysynyt positiivinen, humoristisen rento ilmapiiri. Töitä tehdään tosissaan ja ammattimaisesti, mutta ei kuitenkaan puristeta liikaa. Iskun kapteeni Camilla Lehto allekirjoittaa tämän ja pelaa mielestään yhtä mielekkäintä kauttaan ikinä.

”Ehdottomasti parasta ovat nämä ihmiset ympärillä, joiden kanssa jakaa arkea. Meillä on tosi mahtavia persoonia ja kovia pelaajia porukka täynnä. Joukkue on hitsautunut tiiviiksi pieneksi perheeksi.”

”Uskon vahvasti, että tällä on todella iso merkitys siihen, että olemme onnistuneet tuloksellisesti näin mahtavasti. Toki tulokset eivät ole kaikki kaikessa, sillä jokainen tekee tätä taatusti rakkaudesta lajiin”, kommentoi kapteeni Camilla.