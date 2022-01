BC Nokian naisten edustuksella hurja tahti päällä – ”Tavoite on viedä myös välierät sekä finaalit nimiimme”

Viivi Niskasen (15) BC Nokia on kulkenut divarikaudella voitosta voittoon, Anna Kangastuvan (54) Pyrintö vaanii sarjan neljäntenä vietyään 14 ottelusta 11 nimiinsä.

Koripallo

Suvereenia jälkeä naisten ykkösdivisioonassa tekevä BC Nokia komeilee sarjakärjessä edelleen puhtaalla pelillä eli hulppeassa 14 voiton putkessa. Viime sunnuntaina nokialaiset kasvattivat saldoaan kaatamalla Tapiolan Honka II:n kotonaan numeroin 83–64.

”Jos oltaisiin tiivistetty rivejä, ero olisi ollut varmasti suurempi, haluttiin kuitenkin pelata laajalla rintamalla ja samalla kokeiltiin paria uutta, vielä treenivaiheessa olevaa juttua. Sitä kautta Honka pääsi hieman taisteluun mukaan, tosin voitto ei ollut missään vaiheessa kysymysmerkki”, tuumi Nokian valmentaja Denis Kucevic.

”Mutta kaiketi kukaan ei olisi uskonut ennen kauden alkua näin hienoon menestykseen, en uskonut minäkään, etenkin kun katsoo monien muiden kärkijoukkueiden kokoonpanoja.”

Nokialaisten riveihin ei tullut paljon uusia vahvistuksia kuluvalle kaudelle, joten ryhmä on ehtinyt hioutua Kucevicin kertoman mukaan tiukasti yhteen.

”Meillä on rosterissa lähinnä aikuisia pelaajia, jotka ovat valmiita tekemään kaikkensa tämän joukkueen eteen. Tähtäimessä on voittaa ensin runkosarja, tuleeko se sitten puhtaalla pelillä, jää nähtäväksi. Tavoite on mennä päätyyn asti eli viedä myös välierät sekä finaalit nimiimme.”

Pyrintö puolestaan murskasi sunnuntaina Turun Riennon Pyynikillä luvuin 90–49 ja pysytteli mukana muilta karanneessa neljän parhaan porukassa. Matkaa nokialaisiin on nyt kuusi sarjapistettä.