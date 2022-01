Lempo venytti voittoputkensa kuuden ottelun mittaan, sarjajohtaja suuntaa sunnuntaina kärkikamppailuun

Lentopallo

Lempäälän Lempo-Volley jatkaa miesten ykkössarjan kärkipaikalla, kun kuudesta viime ottelusta joukkue on koonnut täydet potit. Viime lauantaina Lempo kaatoi kotisalissaan ilman yleisöä Kuortaneen valmennuskeskuksen Murikat numeroin 3–1 (19–25, 26–24, 29–27, 25–16).

Murikat aloitti pelin vahvasti ja oli mennä 2–0-johtoon, mutta Lempo nousi kahden eräpallon jälkeen 1–1-tilanteeseen ja vei vielä seuraavat kaksi erää.

”Murikat esitti ensimmäiset puolitoista erää mielestäni parasta ykkössarjan lentopalloa, mitä minä olen tällä kaudella nähnyt. Saimme taiston edetessä torjunta- ja hyökkäyspelaamista järkevämmäksi, vaikka alku oli nihkeä”, tuumasi Lempo-Volleyn päävalmentaja Tuomas Alatalo.

Alatalo on ollut mukana Lempon arjessa joulun jälkeen. Hän asui syksyllä perheensä kanssa vielä Kuusamossa ja pystyi osallistumaan vain muutamiin Lempon peleihin ja harjoituksiin. Naisten pääsarjassa pitkään luotsanneella Alatalolla on sopimus Lempon kanssa myös ensi kaudesta.

Syyskaudella päävastuu Lempon harjoittelusta sekä pelivalmentamisesta kuului kaksikolle Marko Laakso ja Kari Nieminen. He onnistuivat hienosti vieden Lempon joulutauolle sarjajohdossa, ja kaksikko on jatkanut Alatalon valmennustiimissä.

”Tosi nousujohteista oli syyskausi, pohjataso nousi koko ajan ja vahvistui. Perustaso on ollut aika hyvällä mallilla. Ollaan välillä huonollakin pelillä napattu pisteitä, joten syksystä oli hyvä jatkaa kohti kevätkautta”, kokosi Niemisen Kari.

Lempo on taipunut 13 ottelussaan vain kahdesti. Alkukauden helmiä olivat marraskuinen 3–1-voitto Kyyjärveltä sekä kotikaadot kärkipään Iskusta ja Murikoista erin 3–1. Lempon rivit uusiutuivat nimellisesti melko paljon kuluvalle kaudelle, mutta isoissa rooleissa on yhä tuttuja tekijöitä.

Liberona ja kapteenina toimiva Jyri Niemi lukeutuu pelipaikallaan sarjan parhaisiin, hakkuri Tuomas Sillanpää on ryhmän kovin pisteidentekijä ja kokeneet Tatu Härkönen, Tomi Rumpunen, Simo Puttonen sekä Sten Kruuda ovat totutusti avainasemissa.

Uusista kavereista liigajoukkue Karelian Hurmoksesta saapunut Arttu Lehtimäki on ottanut ykköspassarin roolin ja Nurmon Jymystä siirtynyt yleispelaaja Joel Itänen on noussut myös vakioavauskokoonpanoon.

Viime kohtaamisissa Lempo sekä monet muut ovat joutuneet pelaamaan ilman yleisöä sattuneesta syystä. Se tuo omat haasteensa otteluihin.

”Kentällä oli hyvä fiilis koko ajan Murikoita vastaan, pidettiin paljon ääntä. Kun yleisöä ei nyt ole, tunnelma pitää tehdä itse ja omilla suorituksilla”, kommentoi Lempon konkari Simo Puttonen.

Lempäälän kaarti on koonnut alkukauden 13 koitoksesta 33 sarjapistettä. Sunnuntaina 23. tammikuuta edessä on kärkitaistelu, kun Lempo matkaa Pielavedelle Sammon vieraaksi. Kauden kaikki kotipelinsä tähän mennessä voittanut Sampo on sarjassa kolmantena.