Voittoisat kirvesrinnat kirivät U20-nuorten kolmen kärkeen, Tapparalla ylivoimaiset otteet U16-junioreiden karsintasarjassa

Jääkiekko

Tappara on viuhunut vahvasti 19. marraskuuta alkaneissa U20-nuorten SM-taisteluissa, kun tamperelaiset ovat voittaneet seitsemästä tähän mennessä pelaamastaan ottelusta kuusi. Kirvesrintojen laariin on ropissut neljä täyttä pottia sekä yksi kaato rankkarikilpailussa ja yksi jatkoajalla. Ainoastaan sarjakärki Ässät on ollut kerran parempi lukemin 5–2.

Viime perjantaina kirvesrinnat kaatoivat JYPin Hakametsässä niukasti numeroin 4–3 ja kotituplan vielä tiukemmassa toisessa osassa lauantaina KalPaa vastaan ratkaisevan 2–1-maalin viimeisteli isäntien Jere Kivimäki ajassa 61.30.

Perjantaina Tappara karkasi toisessa erässä kahdesti kolmen maalin johtoon tilanteisiin 3–0 sekä 4–1, mutta kolmannessa erässä kaikki tilastomerkinnät menivät Jyväskylän junnujen sarakkeeseen, silti vierailijoiden kiri jäi lopulta hieman vajaaksi.

Porin Ässät komeilee sarjan ykkösenä tuhdilla kymmenen pinnan kaulalla Jokereihin, mutta kolmantena kärkkyvä Tappara on kivunnut voitokkaassa vireessä jo kahden pisteen päähän helsinkiläisistä.

Kuluvan vuoden viimeiset kaksi kamppailua kirvesrinnat käyvät vierasjäillä, ensi perjantaina 17. joulukuuta Pelicansia vastaan Lahdessa ja seuraavana päivänä HPK:ta haastamassa Hämeenlinnassa. Uuden vuoden puolella tamperelaisten vieraskiertue jatkuu 7. tammikuuta Jokereiden kimpussa.

Ilveksen Otto Pasonen (33) viiletti kahdesti maalintekoon Kooveeta vastaan U20-nuorten alemman jatkosarjan paikalliskamppailussa.

Alle 20-vuotiaiden alemmassa jatkosarjassa uutta nousua hakevat Ilves ja Koovee ottivat yhteen viikonloppuna Hakametsän kakkoshallissa. Pitkään näytti siltä, että Ilves painelee murskavoittoon, kun tupsukorvat tykittivät toisen erän alussa tulostaululle 4–0-johtolukemat.

Koovee tehtaili kuitenkin seuraavat kolme täysosumaa kirmaten maalin päähän ajassa 54.14, tosin tupsukorvien Otto Pasonen onnistui iskemään viimeisen 5–3-niitin tyhjiin viisi sekuntia ennen loppusummeria.

Ilveksen kokoonpano sinnittelee tällä hetkellä taulukon kuudennella sijalla, Koovee kahdeksantena. Toisin kuin 12 ryhmän varsinaisessa SM-sarjassa, jatkosarjassa alkusyksyn pisteet nollattiin, joten kaikki pääsivät kasaamaan rivinsä samalta viivalta.

U18-poikien SM-sarjassa kirvesrinnat taipuivat viikonlopun kotituplassa kahdesti, perjantaina Hakametsässä Kiekko-Espoolle rankkarimittelössä lukemin 3–4 sekä lauantaina KalPan kyydissä 2–5. Tappioista huolimatta kirvesrinnat pysyttelivät kärkiviisikossa selvästi suoran pudotuspeliviivan paremmalla puolella.

Syyskaudella huikeinta jälkeä Tappara on tehnyt juuri päättyneissä U16-nuorten SM-karsinnoissa, missä joukkue kaappasi lohkovoiton peräti 17 pisteen erolla Rauman Lukkoon.

Tappara taipui 24 ottelun urakassa ainoastaan kerran, näin saldoksi kertyi kovat 67 pinnaa hirmuisella maalierolla 146–55. Ilves jäi kuuden parhaan porukan ulkopuolelle eli harmillisesti juuri pudotusviivan alle karsintojen seitsemänneksi.