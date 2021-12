Suomen koko EM-mitalisaalis matkasi tamperelaisten palkintokaappiin – ”Seurassa on selvästi kasvamassa uusi sukupolvi kilpaurheilijoita”

Taekwondo

Suomen maajoukkueen tamperelaiset edustajat onnistuivat komeasti La Nuciassa Espanjassa 23.–27. marraskuuta pidetyissä ITF taekwondon EM-kilpailuissa saavuttaen yhteensä neljä mitalisijaa. Kovatasoisiin mittelöihin saapui kaikkiaan 575 osallistujaa 29 maasta.

Suomalaisten kirkkaimmasta panoksesta Espanjassa vastasi Tampereella asuva Mira Sjövall taistelemalla tiensä loppuotteluun naisten alle 62 kilon sarjassa. Miraa vastaan finaalissa asteli Norjan Ann Linnea Hole. Tiukka ja tasainen kohtaaminen päättyi kahden erän jälkeen norjalaisen hyväksi 2–1.

Tuore hopea on Miralle uran seitsemäs EM-mitalisija, aiemmin hän on kerännyt neljä kultaa, yhden hopean ja yhden pronssin junioritason EM-mittelöistä. Nämä olivat Miralle ensimmäiset lajin arvokilpailut aikuisten sarjoissa. Syksyllä Sjövall toi potkunyrkkeilyn MM-pronssia Italiasta.

Tino Kiviranta nappasi puolestaan pronssia miesten alle 78-kiloisten ottelusarjassa. Kyseessä on 19-vuotiaalle Tinolle ensimmäinen aikuisten arvokisamitali. Kiviranta debytoi maajoukkueen riveissä 2017 ja hän on saavuttanut junioreiden MM-pronssia Saksan Inzellissä 2019.

Suomeen ja Tampereelle ropisi lisää menestystä, kun Joni Ohtonen tuli kolmanneksi miesten 4.–6. danin liikesarjoissa ja Nelli Kiikkinen otti pronssin muodossa ensimmäisen arvokisamitalinsa naisten 1. danin liikesarjoissa. Ohtosen palkintokokoelmasta löytyy jo tätä ennen kaksi pronssia sekä yksi hopea EM-tapahtumista.

Joni Ohtonen (vas.), Nelli Kiikkinen, Mira Sjövall sekä Tino Kiviranta taituroivat mitaleille Espanjan EM-areenoilla.

Sinivalkoinen maajoukkue koostui tällä kertaa vahvasti tamperelaisista taitureista, joten kaikki EM-mitalit päätyivät sinne. Mira Sjövall edustaa seuratasolla Black Eagle Taekwon-Doa sekä kaikki kolme pronssisankaria Tampereen Taekwon-Do seuraa.

”Tampereen Taekwon-Do on tarjonnut huippuluokan harjoitusolosuhteet maajoukkueen urheilijoille myös silloin, kun useimmat liikuntapaikat olivat kiinni useamman kuukauden. Normaalisti ennen arvokisoja kuntoa hiotaan treenien lisäksi valmistavissa kilpailutapahtumissa, mutta poikkeusaikoina sellaisia ei ollut juurikaan tarjolla”, kertoi seuran opettajiin kuuluva Joni Ohtonen.

”Meidän seurassa on selvästi kasvamassa uusi sukupolvi kilpaurheilijoita. Arvokisamitaleita on tullut tasaisesti 1990-luvulta aina näihin päiviin asti, mikä kertoo jalostuneesta urheilukulttuurista sekä valmennusosaamisesta. Kokeneempien konkareiden rinnalla on helpompi kasvaa itse urheilijaksi ja esikuvaksi seuraavalle sukupolvelle.”

”Tällä hetkellä katseet on suunnattu Tampereella 2023 järjestettäviin MM-kilpailuihin, joihin on tarkoitus saada seurastamme useampia edustajia”, vinkkasi Ohtonen.