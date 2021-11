Sarjakärki Iskun syksy sujuu upealla eräsaldolla – ”Odotan innolla mitä saavutetaan yhdessä tällä kaudella”

Lentopallo

Rantaperkiön Isku johtaa tällä hetkellä naisten ykkössarjaa. Syyskauden kahdeksasta pelistä pottiin on kertynyt 21 pistettä seitsemän voiton myötä. Näistä viimeisin ropisi laariin sunnuntaina Iskun kukistettua LP-Vampulan Kaukajärvellä numeroin 3–1 (25–19, 21–25, 25–13, 25–19).

Tähän mennessä vaikuttavan eräsaldon 21–6 kerännyt Isku on taipunut ainoastaan liiganousua tavoittelevalle Ettalle. Tampereen porukka on myös vahvistunut entisestään, kun Isku sai virallisesti riveihinsä liigakentiltäkin kokemusta keränneet Vilma Ruuskan ja Jenni Mäkisen.

”Mahtavaa, että saimme molemmat mukaan, tämä oli hieno ja toivottu asia. Vilma ja Jenni ovat treenanneet Iskun naisten kanssa koko syksyn ja tuoneet harjoituksiin tarvittavaa tasonnostoa sekä iloista asennetta”, kertoi passari Carina Lehto.

Iskun peliä pyörittävät varmoin sekä laadukkain ottein siis passarit Oona Salomaa ja Carina Lehto. Liigassa ja ulkomaita myöten vaikuttanut Lehto palasi syksyksi tuttuun Iskun paitaan.

”Ensimmäistä kertaa neljään vuoteen on tuntunut siltä, että saan pyörittää peliä sekä johtaa joukkuetta haluamallani tavalla. En ole katunut päätöstä palata sarjaan hetkeäkään, odotan innolla mitä saavutetaan yhdessä tällä kaudella”, tuumasi Carina.

Iskun naisten edustus on nyt todella tasainen, mikä luo päävalmentaja Jari Tolvaselle mahdollisuuksia peluuttaa joukkojaan monipuolisesti, erilaisilla kokoonpanoilla. Iskulaisista on ollut hienoa, että katsomot ovat täyttyneet jälleen kannattajista ja jokaisessa ottelussa on ollut mahtava tunnelma.

Ykkössarja on tiukkaa taistelua täynnä, kun jokaisella voitetulla ja hävityllä pisteellä on merkitystä etenkin nousuhaaveiden suhteen. Seuraavaksi Isku pistää kuvioita kehiin lauantaina Raision Urheilijoiden vieraana ja palaa kotiparketille Kaukajärvelle 20. marraskuuta.

Tuolloin tamperelaisten otteita pääsee seuraamaan sekä kannustamaan alkaen kello 12, kun haastamaan saapuu toinen liiganousua havitteleva joukkue, Juju Joensuusta.