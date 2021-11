Sisulaiset komeasti edustettuina loppusyksyn isoissa tapahtumissa, tulossa mittelöitä Pohjois-Euroopan mestaruuksista Helsingin MM-kisoihin

Voimistelu

Kuluvana syksynä käydään vielä useita kansainvälisiä merkittäviä kilpailuja niin Suomessa, Walesissa kuin Itävallassa. Tampereen Sisun edustajat ovat näyttävästi mukana sekä telinevoimistelun että joukkuevoimistelun tapahtumissa.

Marraskuun puolivälissä mitellään Walesin Cardiffissa Pohjois-Euroopan mestaruuksista. Sisulaisista Suomea edustamaan valittiin miesten riveihin Tarmo Kanerva, Patrick Palmroth sekä Joona Reiman ja naisten puolelle Rosanna Ojala. Cardiffissa kisaavat Pohjoismaiden ohella Irlanti, Pohjois-Irlanti, Skotlanti, Wales ja Englanti.

Patrick Palmroth joutui kuitenkin peruuttamaan osallistumisensa, koska hän voimistelee tämän syksyn Saksan Bundesliigassa TSV Monheimin väreissä. Patrick on aloittanut liigan hienosti, tamperelainen on kolmen ensimmäisen kisan jälkeen joukkueensa ”Top Scorer” eli paras pistemies. Monheim on voittanut neljästä jo käydystä kilpailustaan kaksi.

Telinevoimistelukauden huipentaa marraskuun lopussa pidettävä nuorten Future Cup Itävallan Linzissä, missä taituroi viisi sisulaista: Joona Reiman, Aaro Harju, Ilari Huovinen, Eetu Kujanpää ja Akseli Kauma.

Joukkuevoimistelussa syksyn kalenteri huipentuu puolestaan MM-kotikisoihin, jotka käydään Helsingin jäähallissa 19.–21. marraskuuta.

Nuorten sarjassa Tampereen Sisun Minetit Junior lähtee Suomen karsintojen kärkisijalta jahtaamaan mitaleita kaulaan. Nuorten mittelöihin osallistuu 26 joukkuetta yhdestätoista maasta. Suomea edustamaan on valittu Minettien lisäksi Elite Junior (Sport Club Vantaa), Sanix Valens Junior (Lahjan Tytöt) ja OVO Junior Team (Olarin Voimistelijat).

”Joukkueemme valmistautuminen MM-tapahtumaan on hyvässä vauhdissa. Hiomme ohjelmaa tällä hetkellä parhaimpaan mahdolliseen kuntoon”, Minettien kapteeni Tilda Holappa jutteli paria viikkoa ennen h-hetkeä.

”Olemme todella innoissamme tulevasta kisasta, erityisesti kun esiinnymme kotiyleisön edessä. Tavoitteenamme on tehdä mitalisijoja tuovat onnistuneet suoritukset.”

Minetit Juniorissa voimistelee Holapan lisäksi Jenni Hyytiäinen, Katariina Järventausta, Ella Koskinen, Minttu Malinen, Serafiina Niininen, Lilja Peurakoski ja Sini Tapio. Valmennuksesta vastaavat Titta Heikkilä sekä Teija Kukkala ja koreografian on luonut tuttuun tapaan Antton Laine.