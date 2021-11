Suvi Javanainen ja tamma Rosalinda suuntaavat suurille areenoille, isoin unelma siintää Pariisin kisoissa

Pararatsastus

Tamperelainen pararatsastaja Suvi Javanainen on valittu kaudelle 2021–2022 lajin Suomen maajoukkueen kehitysryhmään, joten hän kilpailee nyt kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla. Javanaisen isona tavoitteena on osallistua Tanskan Herningissä järjestettäviin MM-kisoihin elokuussa 2022, lopullinen tähtäin sekä suurin haave on Pariisin kesäolympialaisissa 2024.

Sinnikäs Suvi on myös kolmilapsisen uusioperheen äiti. Perheeseen kuuluvat lisäksi kolme hevosta, kaksi koiraa sekä miesystävä Tuomas. Suvi asuu siis Tampereella ja treenaa Joenmaan ratsutilalla Ylöjärvellä, missä hänen hevosensa Rosalinda pitää majaa.

Sangen uusi tuttavuus Rosalinda on hankittu viime toukokuussa Saksasta nimenomaan Pariisin olympialaisia ajatellen. Tämä hannover tamma on laadukas rautias, kiltti sekä erittäin herkkä, oman arvonsa tunteva neiti.

”Haluaisin painottaa, kuinka valtavan tärkeää minulle on, että muutkin liikuntarajoitteiset voisivat harrastaa esimerkiksi ratsastusta, mitä lajia vain, rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Olen tästä itsekin hyvä esimerkki, kuinka se on todellakin mahdollista”, kertoo 41-vuotias Suvi.

Yksin ei sairaseläkkeellä oleva periksiantamaton pararatsastaja toki joudu haasteita urallansa kohtaamaan, sillä taustalla ahkeroi tiimi melkein kuin Ferrari-tallissa.

Suvin mies toimii maajoukkueleireillä sekä kilpailuissa hevosenhoitajana, henkilökohtaisena avustajana ja autokuskina, panoksensa palettiin tuovat kengitysseppä Simo Hietanen, hevosenhoitaja Sari Soini ja kotivalmentaja Päivi Anttila.

Suville on tärkeää ulkoilu ja liikkuminen luonnossa, mutta ennen kaikkea parasta hänen mielestään on ratsastaminen Rosalla.

Pararatsastajat on jaettu Suomessa kansainvälisen ratsastajainliiton FEI:n ohjeistuksen mukaan viiteen kategoriaan vammasta riippuen. Javanainen kuuluu kategoriaan II, missä ratsastetaan käyntiä ja ravia. Rosalinda omaa tahdikkaan käynnin sekä lennokkaan ravin.

Melkoista kiirettä kaksikolla tulee pitämään, sillä Suvin maajoukkueleiriltä saaman kansainvälisten koitosten kalenteri kaudelle 2022 näyttää tältä: maaliskuussa Tanskan Randbol, huhtikuussa Belgian Varegem, Saksan Mannheim toukokuussa, kesäkuussa PM-kilpailut Ruotsissa, elokuussa päätavoite eli MM-kisat Tanskassa ja Saksan Riesenbeck vielä syyskuussa.

Kovat ovat haasteet taloudelliseltakin kantilta. Hevosen kuljetuttamisesta ulkomaille koituu aina suuri kuluerä. Suvi kustantaa myös koko muun tiimin matkat, ruoat sekä majoittumisen kisojen aikana:

”Olennaista on kuitenkin, että löytyy kavereita ja muita ihmisiä, jotka ovat halukkaita sekä valmiita auttamaan ja joihin voi luottaa, kun itse ei aivan kaikkea pysty tekemään, vaikka niin haluaisi. Tiimityöskentely on minulle tärkeää elämän jokaisella osa-alueella, myös ratsastuksessa.”