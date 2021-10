Rantaperkiön Iskulla uudet kujeet uuden luotsin kera – ”Lähdemme hakemaan sarjan finaalipaikkaa”

Lentopallo

Uutta nousua juniorivalmennusta ja pelaajapolkua uudistamalla hakeva Rantaperkiön Isku sekä Heikki Kosonen allekirjoittivat kuluvaksi kaudeksi sopimuksen seuran miesten edustusjoukkueen luotsaamisesta 1-sarjassa. Sopimus on yksivuotinen sisältäen optiomahdollisuuden ensi kaudelle.

Tässä vaiheessa syksyä Iskun miehillä on takanaan kolme kamppailua, kokoonpano on ehtinyt napata kaksi kolmen pisteen kotivoittoa kaatamalla KaVen 3–0 sekä Nurmon Jymyn 3–1, mutta Murikat veti pidemmän korren Kuortaneella erin 3–2. Tamperelaiset saalistavat nyt sarjan neljäntenä seitsemän pinnan potilla.

”Lähdemme parantamaan ja ajamaan omaa pelitapaa sisään ottelu ottelulta sekä hakemaan sarjan finaalipaikkaa”, jutteli tuore päävalmentaja Kosonen, joka toimii myös Tampereen Urheiluakatemian lentopallovalmentajana.

”Yritetään loppuun asti jokaisessa koitoksessa hyvällä ilmeellä ja pyritään tuomaan urheilullisuuttakin esiin, saamaan porukka siis kovempaan kuntoon. Meillä on treenit neljä kertaa viikossa ja ottelupäivinä aamuharjoitukset vielä päälle. Kasassa on hyvä sekoitus kokemusta ja nuoruutta, edessä on kiva projekti.”