Iskun naisilla vakuuttava suora syksyn alkuun – ”Ryhmä ei ole vielä läheskään valmis, joten pistesaalis on loistava”

Lentopallo

Rantaperkiön Iskun naisten 1-sarjajoukkue on aloittanut kauden kolmella peräkkäisellä voitolla keräten koitoksista täyden potin. Isku kaatoi syksyn ensimmäisessä kotipelissä sarjanousija Lempo-Volleyn 3–0 (25–20, 25–14, 25–12) sekä vieraissa JymyVolley Akatemian 3–0 (25–18, 25–18, 25–10) ja Kuortaneen Urheiluopiston 3–1 (25–19, 25–19, 20–25, 25–17).

Rantaperkiön Iskun päävalmentaja Jari Tolvanen on tyytyväinen omiensa pistesaldoon, mutta tyytymätön ryhmän sitoutumiseen harjoittelun osalta:

”Uudistunut joukkue ei ole vielä läheskään valmis, joten pistesaalis on tietenkin loistava. Tavoitteena on saada pelaajat osallistumaan treeneihin säännöllisemmin, ja sitä kautta kuusikkopeliä valmiimmaksi. Nyt syksy on ollut aivan liian rikkonaista harjoittelun suhteen.”

Monet joukkueen edustajat käyvät kokopäivätyössä ja opiskelevat, mikä vaikuttaa vahvasti siihen, saadaanko kaikki pelaajat samaan aikaan hallille. Iskulla on kuitenkin kasassa tällä kaudella tasaisen laadukas ja perusvarma rosteri. Kokoonpanoa on palannut vahvistamaan entisistä iskulaisista Tiia Virta, Tiia-Maria Karjalainen, Enni Saari sekä Carina Lehto.

Rantaperkiön naiset lähtevät sarjaan yhtenä ennakkosuosikeista, mutta taistelu tulee olemaan todella kova ja tasainen, sillä Vaasan Kiisto, Juju Joensuu sekä Etta Oulusta ovat kaikki ilmoittaneet tavoitteeksi nousun Mestaruusliigaan.