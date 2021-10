TPV:n naisten edustus joutui jättämään nousutaistelut väliin – ”Karsintapelejä nähtyäni voin todeta, että harmi on suuri”

TPV:n kauden tehokkaimman maalitykin Jenni Kantasen (9) sekä muiden punapaitojen pelaaminen on näyttänyt mukavalta väriläiskältä Kakkosen kentillä.

Jalkapallo

Läpi kauden vakuuttavasti naisten Kakkosessa esiintynyt TPV joutui jättäytymään pois urakan huipentavista nousukarsinnoista pelaajapulan vuoksi. Koko sarjan parhaaksi kakkoseksi sijoittunut ryhmä koki kauden aikana parin profiilipelaajan yllättävän poistumisen kokoonpanosta ja edustukset futsalin puolella varmistivat murheellisen kohtalon.

”Eihän tuonne ole mitään järkeä lähteä miettimään, miten saamme pelin sisällä säästettyä energiaa. Toisaalta olisimme taistelleet noususta tälläkin ryhmällä, mutta en koe sitä mielekkääksi lajimme kehittymisen kannalta. Karsintapelejä nähtyäni voin todeta, että harmi on suuri”, kommentoi punapaitoja tämän kauden valmentanut Mikko Lepistö.

TPV:n naisten edustus painiskelee nyt todellisessa vaa’ankieliasemassa. Kaiken keskittymisen pitää olla toiminnan kehittymisen varmistamisessa, loputtomiin nykyinen järjestely ei toimi.

Montaa pelaajasiirtoa tai lopettamista punapaitojen rivit eivät enää kestä, lisäksi vanhimpien junioreiden puuttuminen tekee yhtälöstä vaikean.

”Näin se on. En usko, että joukkue voi kieltäytyä nousukarsinnoista enää kolmatta kertaa. Tällöin tuloksena uhkaa taantuminen taka-alalle, se olisi tamperelaisen naisjalkapallon kannalta todella ikävää. Haaste on valtava, mutta sitä kohti on uskallettava kulkea kunnianhimoisesti.”

Ensi kaudeksi ryhmän on löydettävä eteenpäin haluavia pelaajia, jotka rakentavat tulevaisuuden rungon nykyisten edustajien lisäksi.

”Haku on päällä, joukkueessa on jo nyt mahtavia pelaajia. Ongelmat on tiedostettu”, luotsi Lepistö toteaa lopuksi.