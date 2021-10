Tampere Unitedin unelma toteutui pitkäjänteisellä työllä, sarjanousun lisäksi laariin satoi Regions’ Cupin finaalipaikka

Jalkapallo

Tampere United kirmaa ensi kaudeksi Kakkoseen. Sinipaidat veivät 4–1-vierasvoiton TKT:stä torstaina 30. syyskuuta Kaupissa varmistaen samalla nousun sarjaporrasta ylemmäksi.

Kisatoverit siirtyi avauspuoliskolla 1–0-johtoon, mutta kuten niin monesti aiemminkin, TamU jaksoi pelata omaa peliään ja niittasi toisella jaksolla tarvittavat maalit, näin Unitedin villi juhla pääsi vauhtiin.

Sinipaitojen luotsi Jukka Listenmaa oli taistelun tauottua yhtä hymyä, palkinto maistui todella hyvältä pitkän uurastuksen jälkeen:

”Tässä ei haettu pikavoittoa ottamalla kaikki parhaat pelaajat joka puolelta, vaan töitä on tehty kaksi vuotta tämän eteen. Toki meillä on varmaan sarjan parhaat, mutta on myös sitoutuneimmat pelaajat.”

”Tätä joukkuetta on helppo valmentaa. Kentällä on muutama todella fiksu pelaaja, jotka toimivat päävalmentajan apukäsinä, eli kertovat miltä sovitut asiat tuntuvat kentällä ja mitä voisi koettaa toisella lailla. Paljon apua tulee kentän sisäpuolelta hommaan, ei ole pelkkä taustatiimi, joka koutsaa tätä pakettia”, kommentoi Listenmaa.

Lisää komeaa menestystä Tampere Unitedille ropisi viime sunnuntai-iltana, kun joukkue kaatoi Vaasassa FC Kiiston Suomen Regions’ Cupin välierässä maalein 3–1 (1–0) vakuuttavalla esityksellä.

Sinipaidat matkaavat siis Helsingin olympiastadionille cupin finaaliin, jossa vastaan tulee omassa välierässään Nokian Palloseuran kaatanut FC Kontu. Loppuottelu alkaa lauantaina 16.10. kello 19.